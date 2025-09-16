Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nimbus variáns: újra támad a koronavírus, mutatjuk, kire lehet veszélyes

Elkezdődött az iskola, ismét berobbant a Covid. A tünetek enyhék, de vannak, akiknek így is oda kell figyelniük.

A szeptemberi iskolakezdéssel és a gyerekek közösségbe való visszatérésével emelkedhet a vírusos megbetegedések száma – erősítette meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója. Galgóczi Ágnes az Infórádióban arról is tájékoztatott, hogy a koronavírus friss variánsa is fertőz már, a megbetegedések száma pedig tovább emelkedhet.

Covid tesztet csinál valaki.
A Covid új variánsa egyre több embert fertőzhet meg. Fotó: Getty Images

A Covid-19 fertőzés új variánsa okozta légúti fertőzés enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ez nyilván köszönhető annak, hogy korábban intenzív oltási kampány volt, illetve hogy kialakult a közösségi immunitás. Az új nimbus variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az elmúlt időszakban megjelent variánsok” – mondta a szakember. Hozzátette: a tünetek a légúti fertőzésekre jellemzők, vagyis köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, esetleg hányás vagy hasmenés jelentkezhet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az enyhébb általános tünetek ellenére a koronavírus okozta légúti fertőzés az idősebbeknél vagy krónikus betegséggel küzdőknél okozhat súlyosabb megbetegedést is. Ha pedig néhány napnál tovább tartanak a tünetek, és nem enyhülnek, akkor is mindenképpen indokolt az orvosi vizsgálat.

