Mandulagyulladás lehet, ha ezt látod a torokban

Az orr- és a garatmandulák segítenek a felső légutakat megvédeni a fertőzésektől, így nagy szerepet játszanak az immunrendszer működésében. Sajnos azonban elég gyakori, hogy begyulladnak, így igen kellemetlen tüneteket is képesek okozni. A mandulagyulladás vírusos vagy bakteriális eredetű betegség, ami cseppfertőzéssel terjed, és leginkább az őszi-téli időszakban üti fel a fejét.

A mandulagyulladás jelei könnyen azonosíthatók. Fotó: Getty Images

Árulkodó tünetek

Mandulagyulladásnál a mandulák lényegesen megnagyobbodnak, beduzzadnak, itt is látni erezettséget, és megnagyobbodnak a nyirokcsomók is. A betegek többnyire igen magas a lázzal küzdenek, emellett erős fájdalomra panaszkodnak, ami akár a fülbe vagy a nyakba is kisugározhat. A levertség, a hidegrázás, az általános gyengeség szintén gyakori tünet, és természetesen komoly nehézséget okoz ilyenkor a beszéd, valamint a nyelés is. A garatmandula gyulladásával többnyire az orrmanduláké is megjelenik, ami viszont a légzést teheti nehézkessé. Az állkapcsi nyirokcsomók, melyek az állkapocsszögletben helyezkednek el, ilyenkor szintén fájdalmasan megduzzadnak. Légszomj, szájzár esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni!

A mandulagyulladás erősebb változata a tüszős mandulagyulladás , amikor a piros, duzzadt mandulákon fehér-sárga pöttyök, azaz tüszők jelennek meg. Ez szinte kizárólag bakteriális fertőzés esetén fordul elő.

Szövődményeket is okozhat

Akut mandulagyulladás során a mandulák hirtelen gyulladnak be, míg a krónikus változata esetén a mandulák fokozatosan lesznek egyre duzzadtabbak, újra és újra begyulladnak, ezért kezdetben jóval kevesebb tünettel is jelentkezik. Később a krónikus mandulagyulladásra jellemző lesz a bűzös lehelet, lepedékes nyelv, a torok nyákos váladékozása, illetve a vérbő garatnyálkahártya. Akut mandulagyulladás esetén a mandulák környékén tályog alakulhat ki, ilyenkor a fülbe sugárzó, gyorsan fokozódó nyelési fájdalom jelentkezik.

Bár a mandulagyulladás a megfelelő kezeléssel többnyire 7-10 nap alatt szövődmények nélkül gyógyítható, arra figyelni kell, hogy a bakteriális fertőzés további, komoly megbetegedéseket is okozhat, mint például vese- vagy szívgyulladást. Mindenképp keresd fel tehát a háziorvosod, ha a tüneteket tapasztalod!