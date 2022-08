Majomhimlő: újabb helyeken bukkant fel a fertőzés

Indonéziában egy 27 éves férfi szervezetéből mutatták ki elsőként a majomhimlő vírusát. A beteget múlt pénteken tesztelték pozitívan a fővárosban, Jakartában – számolt be a Reuters hírügynökség. Mohammad Syahril, az egészségügyi minisztérium szóvivője elmondása szerint a férfi olyan helyen járt külföldön, ahol korábban regisztráltak már majomhimlős megbetegedéseket. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan melyik országról van szó.

Immár Indonéziában is regisztráltak majomhimlős megbetegedést. Fotó: Getty Images

Kitért rá, a beteg jól van, csupán enyhe betegségtünetek jelentkeztek nála. Otthonában különítették el. Ezzel egyidejűleg a hatóságok megkezdték a kontaktkutatást is. Syahril arról is szót ejtett, hogy az indonéz kormány tárgyalásokat folytat 10 ezer adag majomhimlő elleni vakcina beszerzéséről. Egyszersmind nyugalomra intette a lakosságot, hangsúlyozva, hogy a betegség kezelhető. Indonézia előtt Szingapúrból, a Fülöp-szigetekről és Thaiföldről is jelentettek fertőzéseket Délkelet-Ázsiában.

Kritikus állapotban a kubai beteg

Szombaton Kuba egészségügyi minisztériuma is bejelentette az első majomhimlős megbetegedést az országban. A Reuters közlése szerint a vírusfertőzést egy olasz turistánál azonosították, aki közvetlenül Olaszországból utazott a Karib-térségbe. Egy bérlakásban lakott, és többfelé is kirándult a sziget nyugati területén, mielőtt megjelentek volna nála a betegség tünetei. Múlt csütörtökön került kórházba, ahol aztán szívrohamot kapott. A hatóságok szerint állapota továbbra is kritikus.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 23-án hirdetett globális egészségügyi vészhelyzetet a majomhimlő gyors terjedése miatt. Május eleje óta több mint 80 olyan országban regisztráltak fertőzötteket, ahol a vírus nincs endemikusan jelen. Eddig mintegy 40 ezer igazolt eset vált ismertté.

