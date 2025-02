Madárinfluenza: újabb terjedési mód jelent meg

Az emberek átadhatják macskáiknak a madárinfluenzát, ami akár végzetes is lehet – számolt be az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) tanulmányáról a MedicalXPress.

Így óvd meg macskádat a madárinfluenza-fertőzéstől.

A madárinfluenza egyre nagyobb aggodalmat okoz világszerte. Fotó: Getty Images

Olyan állattartók eseteit mutatták be, akik a madárinfluenza által érintett tejelő szarvasmarhatelepeken vagy azok közelében dolgoznak. Az első esetben egy ötéves, lakásban tartott nőstény macskánál hirtelen étvágytalanság, tájékozódási zavar, letargia és neurológiai leépülés jelezte a bajt. Állapota gyorsan romlott, és sürgősségi ellátást igényelt a Michigani Egyetem állatorvosi központjában. A beavatkozás ellenére tünetei súlyosbodtak, így az állatot végül négy nappal később el kellett altatni. A boncolás utáni vizsgálat megerősítette: madárinfluenza okozta a tüneteket.

Rusvai Miklós szerint egyetlen dolog hiányzik ahhoz, hogy a madárinfluenza pandémiát okozzon.

A pasztőrözetlen tej a kapcsolat

Bár az első esetben nem találták meg a kapcsolatot, néhány nappal később újabb macskát, egy Maine Coont vittek az egyetemre étvágytalansággal, letargiával, arcduzzanattal és mozgáskorlátozottsággal, ő pedig még aznap el is pusztult. Ott már egyértelműen be is bizonyosodott, hogyan kapta el a fertőzést az állat. Gazdája ugyanis rendszeresen szállított pasztőrözetlen tejet különböző michigani gazdaságokból, köztük olyanokból is, amelyekről tudni, hogy fertőzött tejelő szarvasmarhákat tartottak. A tulajdonos arról számolt be, hogy védőfelszerelés nélkül kezelte a nyers tejet, gyakran fröccsent az arcába, a szemébe és a ruházatára is, és nem váltott munkaruhát, mielőtt belépett volna az otthonába. Az a macska, amelyik végül elpusztult, gyakran hempergett a gazda szennyezett munkaruhájában, míg egy másik – nem érintett – macska nem. A gazda is tapasztalt szemirritációt, mielőtt a macska megbetegedett volna, de elutasította a madárinfluenza vizsgálatát. A CDC azt javasolja a mezőgazdasági dolgozóknak, hogy

hazaérve vegyék le munkaruhájukat és cipőjüket, és alaposan mossanak kezet, arcot, mielőtt belépnének a lakásukba.