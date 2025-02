Macskákat ölt a madárinfluenza – így óvd meg kedvencedet a fertőzéstől

El kellett altatni két házimacskát az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy nyers csirkehúsból készült macskaeledeltől madárinfluenzával fertőződtek meg – közölte az oregoni mezőgazdasági minisztérium.

Rusvai Miklós szerint ha a madárinfluenza már emberről emberre is átterjed, akkor világjárványt okozhat.

Semmiképp se adj neki nyers húst! Fotó: Getty Images

Egyelőre nincs ok a pánikra

Mindkét macska Wild Coast Raw gyártmányú, nyers húsból előállított macskaeledelt fogyasztott, mielőtt megbetegedett. A madárinfluenza kórokozóját a macskákban és ételükben is sikerült kimutatni. A macskák olyan súlyosan megbetegedtek, hogy tulajdonosaik úgy döntöttek, jobb, ha az állatorvos elaltatja őket. Tyler Duncan, a Wild Coast tulajdonosa közölte: külső laboratórium bevonásával jelenleg vizsgálat folyik a cégnél, hogy kiszűrjék a madárinfluenzát a macskaeledelekben. Nyomatékosította: csak olyan húst használnak, amely igazoltan emberi fogyasztásra is alkalmas lenne, és olyan termelőktől szerzik be, amelyeket megvizsgált a szövetségi mezőgazdasági minisztérium.