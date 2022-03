Koronavírusos gyerekek: a nyálteszt nem elég megbízható

Rengeteg szülő tapasztalja az őszi-téli-tavaszi időszakban, hogy alig egy hét óvodába, iskolába járás után megbetegszik a gyermeke, így szinte nincs is olyan hónap, amikor nem hiányzik legalább 1-2 hetet. A koronavírus-járvány miatti intézménybezárások, illetve a megfázásos tünetekkel szembeni fokozottabb szigor miatt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az "egy hét óvoda, egy hét hiányzás" jelensége a pandémiának köszönhető. Dr. Tausz István gyermekorvos azonban az RTL Klub Reggeli című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy az ősztől tavaszig tartó, betegeskedős időszak mindig is jelen volt a gyermekek és a családok életében. "Azt szoktam mondani viccesen a szülőknek, hogy a befizetett díjért cserébe nemcsak enni kap a gyerek, hanem taknyot is kap, mert ez egyszerűen elkerülhetetlen" - fogalmazott a szakember.

Az orvos szerint a mostani nagyobb szigor, miszerint tényleg kizárólag tünetmentes gyerekeket fogadnak az intézmények (és akár egy-egy tüsszentés vagy egy enyhe orrfolyás miatt is hazaküldik a bölcsődéseket, óvodásokat), annak a szülőnek valóban kellemetlen lehet, akinek hirtelen meg kell oldania a gyermeke felügyeletét, de ezek az intézkedések a közösségek érdekét szolgálják, és nem csak a járvány ideje alatt. "COVID ide, COVID oda, semmiképpen sem helyes, ha náthásan, betegen megy be a gyerek a bölcsődébe, mert egymást fertőzik. (...) Tehát én azt gondolom, hogy ha a szülő azt észleli, hogy náthás, hurutos a gyermeke, akkor tartsa otthon."

A szülők - hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak a kicsiknek - az orrteszt helyett jellemzően inkább a nyáltesztet választják. Fotó: Getty Images

Csak a jéghegy csúcsát látjuk

A koronavírus gyermekek közötti terjedésével kapcsolatban azt mondta, hogy egyre több a fertőzött, a diagnosztizált esetek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik. Sokan vannak ugyanis, akikről a tünetek alapján nem lehet megállapítani, hogy influenzáról, nátháról vagy COVID-19-ről van-e szó, a gyorstesztek pedig nem mutatják ki száz százalékos biztossággal a fertőzést. Ráadásul a szülők - hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak a kicsiknek - az orrteszt helyett jellemzően inkább a nyáltesztet választják, az azonban még kevesebb eséllyel mutatja ki a pozitivitást. A szakember szerint a PCR-teszt a legmegbízhatóbb, megjegyezte ugyanakkor, hogy természetesen nem lehet minden egyes tünet miatt ilyen vizsgálatot csináltatni.

Mikor teszteltessük mindenképpen a gyereket?

A gyermekorvos azt javasolja, hogy a szülők mindenképpen teszteltessék gyermeküket, ha a családban halmozódnak a koronavírusos esetek és/vagy magaslázjelentkezik. "De azt is kell tudni, hogy nincs specifikus tünet. Előfordul az is, hogy épphogy csak folyik, gyöngyözik az orra és COVID-pozitív". Tausz doktor elmondása szerint számtalanszor halotta már a szülőktől, hogy az ő gyermekük biztosan nem koronavírus-fertőzött, ám amikor az orvos megcsinálja a tesztet a rendelőben és az két csíkot mutat, akkor ledöbben az egész család, hogy ilyen enyhe tünetekkel mégis COVID-dal van dolguk. A pozitív teszt után 7 nap karanténra kötelezik a családot.

A műsorban elhangzott az is, hogy nagyon sok kisgyerek van otthon elhúzódó, akár 4-5 hétig is eltartó köhögéssel. A szakember szerint ennek valószínűleg az állhat a hátterében, hogy az érintettek a család tudta nélkül átestek a koronavírus-fertőzésen, és most az utóhatásokkal küzdenek.

Azt már régóta tudjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, kinek milyen tünetekkel és mennyire intenzíven reagál a szervezete a koronavírus-fertőzésre. Olvasóink tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik, legalább ennyire bizonytalan az is, hogy kinél milyen szempontok alapján rendelik el a házi karantént.