Koronavírus: ősszel jöhet az újabb hullám

A vártnál lassabban szorul vissza a járvány - értékelte a Népszavának a pandémiás helyzetet egy szakértő. Hozzátette viszont, hogy az ötödik hullám lecsengő szakaszában ért el bennünket az omikron B2 új variánsa, és hiába terjed gyorsabban, mint a legutóbbi hullámot elindító változat, újabb tömeges megbetegedésre már nem kell számítani tőle.

A lapnak nyilatkozó szakértő azt mondja, ehhez hozzájárul az is, hogy egyre szárazabb lesz a levegő itthon, ami nem kedvez a kórokozónak. Az oltatlan menekültek sem okozhatnak újabb megbetegedési hullámot, mivel a többségük átutazóban van csak Magyarország területén, szögezte le a szakértő, aki arról is beszélt, hogy az adatok alapján látható: a 2+1 oltás után is elkezd lecsengeni az immunitás. Ennek ellenére szerinte a negyedik oltásnak még most nincs itt az ideje.

A vártnál lassabban szorul vissza a járvány. Fotó: Getty Images

Ősszel jöhet az újabb hullám

Mint arra a szakértő rámutatott, augusztus végén, ősszel indulhat az újabb járványhullám, ám azt, hogy akkor milyen vírus okoz majd megbetegedéseket, még nem tudni. Viszont, ha valaki most beadatja magának a negyedik oltást, akkor gyakorlatilag szeptemberre megint ott fog tartani, hogy lecsökkent a védettsége. Ezért a negyedik dózis most csak azoknak ajánlott, akik idősek és van valamilyen súlyos alapbetegségük.

A szakértő szerint a jelenleg elérhető vakcinák a súlyos megbetegedés ellen védenek, de afertőzésellen csak a beadást követően rövid ideig. Valószínűleg az évente egyszeri oltás jelentheti a tartós megoldást, ami a szervezet számára is kisebb megterhelést jelent. Ehhez azonban szükség van egy tudományos áttörésre, hogy készüljön olyan oltóanyag, amely megakadályozza magát a megfertőződést is.

