A súlyos lefolyású koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos halálesetek arányát akár az ötödével is csökkentheti a baricitinib, amelyet eredetileg a reumatoid artritisz (sokízületi gyulladás) kezelésére szoktak alkalmazni - állapította meg egy brit kutatás, amelyről a The Guardian is beszámolt. A gyógyszer alkalmazásának előnyei az eredmények szerint akkor is jól láthatóak, ha azt más készítményekkel együtt adják a betegeknek.

Akár az ötödével is csökkentheti a súlyos betegek halálozási arányát az eredetileg ízületi gyulladásra kifejlesztett készítmény. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Jelentősen csökkenti a kockázatokat

A kutatás során elsőként több mint 4 ezer koronavírus-fertőzött adatait elemezték. Az alanyok 2021 februárja és decembere között betegedtek meg. Egyesek oxigén kaptak, míg akadtak olyanok is, akiket dexametazonnal, tocilizumabbal vagy remdezivirrel kezeltek. Majd ezeket az adatokat összehasonlították 4148 olyan beteg eredményeivel, akik a szokásos koronavírus-terápia mellett baricitinibet is kaptak, maximum 10 napon át.

Mint kiderült, a baricitinib-terápiában részesült COVID-betegek nagyobb eséllyel mehettek haza a kórházi felvételtől számított 28 napon belül. Emellett ebben a csoportban a gépi lélegeztetés szükségességének kockázata is jelentősen csökkent.

A vörrögöktől sem kell tartani

A kutatók szerint a szer hatását nem befolyásolta, hogy az érintettek be voltak-e oltva a COVID-19 ellen. Emellett az sem számított, hogy a betegek a koronavírus melyik variánsával fertőződtek meg. A szakértők hozzátették, hogy bár a baricitinib hosszú távú használóinál felmerült, hogy a gyógyszer fokozhatja egyes fertőzések, valamint a vérrögképződés kockázatát, a COVID-betegek körében végzett vizsgálatok során nem észleltek ilyen mellékhatásokra utaló jeleket.

Mára világszerte az új koronavírus omikron variánsának BA.2 jelzésű alváltozata vált dominánsá, ez okozza az új fertőzések zömét. A gyorsan terjedő vírus miatt több országban is emelkednek az esetszámok.