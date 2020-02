Koronavírus: ne menjen orvoshoz, telefonáljon

Müller Cecília, országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezés érdekében létrehozott operatív törzs ülését követően hangsúlyozta: Magyarországon továbbra sem regisztráltak koronavírus-fertőzött beteget. Ugyanakkor az észak-olaszországi járvány miatt új eljárásrendet alakítanak ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az európai járványügyi központ (ECDC) ajánlásai alapján, annak érdekében, hogy megőrizzék Magyarország vírusmentességét - tette hozzá. Elmondta: a budapesti olasz nagykövet tájékoztatást adott az operatív törzs számára a járványügyi helyzetről.

Ne menjen orvoshoz, telefonáljon!

Afertőzés- folytatta Müller Cecília - elsősorban Lombardia és Veneto tartományokat érinti, ám szórványos esetek előfordulnak más tartományokban is, például Emilia-Romagnában és Piemontban. Mindennek nyomán a járvány két gócpontjában karantént vezettek be, illetve felfüggesztették közintézmények, oktatási intézmények működését, korlátoztak egyes gazdasági tevékenységeket és rendezvényeket is elhalasztottak - ismertette.

Csak az menjen Olaszországba, akinek halaszthatatlan a dolga. Fotó: Andrea Diodato/Getty Images

Emlékeztetett arra, hogy egy a fertőzött területről érkező diákcsoportot, 11 fiatalt, két buszvezetőt és két kísérőtanárt két hétre karanténba helyeztek a Dél-pesti Centrumkórházban. Müller Cecília arra kért mindenkit, aki a fertőzött területről tér haza és influenzás tüneteket észlel magán, hogy forduljon orvoshoz. Ne menjen orvosi rendelőbe, hanem telefonon értesítse háziorvosát - hangsúlyozta.

Még nyitva a határok

Kitért arra is: a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve az egeszseg.hu-n tájékoztatás olvasható arról, hogy mi a teendő fertőzésgyanú esetén. Kérdésre válaszolva közölte: a schengeni határok nyitottak, utazási korlátozások nincsenek, ám tisztifőorvosként senkinek sem javasolja, hogy fertőzött területre utazzon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az MTI-t arról tájékoztatta, hogy Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár Facebook-oldalán megtalálható Olaszország fertőzöttségi térképe, amely a hétfő 10 óra 30 perces állapotot rögzíti.

Ott is rekedhetünk hetekre egy karanténban

A konzuli szolgálat a honlapján azt javasolja az utazóknak, hogy a halaszthatatlan utazásokat kivéve, a turisztikai célú látogatásokat csak alapos megfontolás és mérlegelés után vállalják, mert aki egy újabb karantén kialakításakor az adott településen van, semmilyen indokkal nem hagyhatja el a karantént annak feloldásáig.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a római nagykövetség és a milánói főkonzulátus a nap 24 órájában elérhető ügyeleti számokat aktivált a koronavírus fertőzés olaszországi terjedése miatt a bajbajutott magyar állampolgároknak. a római nagykövetség a +39 348 800 8159-es, a milánói főkonzulátus a +39 339 621 9517-es telefonszámon érhető el. A koronavírussal kapcsolatos olaszországi friss hírek a konzuli szolgálat honlapján érhetők el.

Nem pandémia, de vészhelyzet

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan már évek óta nem használja a pandémia kifejezést, az új típusú koronavírus okozta járványt továbbra is nemzetközi vészhelyzetként kezelik - mondta el hétfőn a WHO egyik szóvivője. Az utóbbi napokban felerősödött az aggodalom, hogy a koronavírus terjedése világjárvánnyá válhat, miután élesen megemelkedett az Iránban, Olaszországban és Dél-Koreában észlelt fertőzések száma.

Kínában úgy tűnik sikerült pozitív fordulatot vennie az eseményeknek. A friss hírekért kattintson ide.

A genfi székhelyű WHO 2009-ben pandémiának minősítette a H1N1-es típusú influenzát, amely végül is enyhe lefolyásúnak bizonyult, viszont a gyógyszercégek gyorsan oltóanyagot és gyógyszereket fejlesztettek ki. Az új koronavírus esetében a WHO január 30-án nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a közép-kínai Vuhan városból kiindult járványt. Tarik Jasarevic WHO-szóvivő elmondta: nincs olyan hivatalos kategória, amellyel pandémiára figyelmeztetnének. A szervezet már nem használja az egykori, hat szintből álló riasztási rendszert, amelyben a 6-os szint volt valaha a pandémia.

A köznyelvben pandémiaként emlegetik egy olyan új kórokozó megjelenését, amely világszerte könnyen terjed az emberek között - mondta Jasarevic, hozzátéve: eddig azt tapasztalták, hogy a koronavírus több helyen felütötte a fejét, és több országban többeket megbetegített. Egyes országokból időközben azonban már nem terjed tovább a vírus, de továbbra is számolni kell annak lehetőségével, hogy a fertőzés újra megjelenik.

A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírusfertőzés már több mint hetvenezer embert fertőzött meg szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége a kínai Hupej tartományban történt.