Koronavírus: mikor kell majd aggódni?

Több hete minden egyes nap azzal a hírrel indul, hogy újabb áldozatokat szedett a koronavírus-járvány. Bár a halálesetek nagy részét a kínai Hupej tartományból jelentik, fertőzötteket már világszerte diagnosztizáltak. Úgy néz ki, a járvány megállíthatatlan, kezd kialakulni egyfajta pánik, amin az sem segített, hogy a WHO globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett.

De utóbbit sokan félreértelmezték, ugyan az Egészségügyi Világszervezet értékelése súlyosan hangzik, de ebből nem következik, hogy Kínán kívül különösebben aggódni kéne - legalábbis ezt magyarázta Jankovics István virológus-mikrobiológus a Qubit interjújában, aki korábban a WHO nemzeti influenzalaboratóriumának vezető főorvosa volt. Kifejtette, hogy a globális vészhelyzet mindössze azt jelenti, hogy minden tagországban létrehoznak egy epidemiológiai szakemberekből álló stábot, amely dönthet arról, hogyan lépjenek fel a koronavírus ellen.

Egy vuhani ideiglenes kórház, ahol kizárólag koronavírusos betegeket kezelnek. Fotó: MTI/AP/Chinatopix

Nem csak ez okozza a haláleseteket

Jankovics kitért arra is, hogy bár a hírekből úgy tűnhet, a koronavírus roppant fertőző, de ha összehasonlítjuk más betegségekkel, rájövünk, hogy nincs így. A vírusok terjedési képességét az úgynevezett reprodukciós indexük alapján határozzák meg: a koronavírusé 2.6, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött 2,6 fogékony embernek adja tovább a betegséget. Az influenzavírus reprodukciós indexe 1,8-1,9, a kanyaróé viszont 20.

A szakértő szerint fontos lenne azt is jobban hangsúlyozni a hírekben, cikkekben, hogy a halálesetek túlnyomó többsége azok közül a fertőzöttek közül kerül ki, akik vagy idősek, vagy valamilyen krónikus alapbetegségben szenvednek. Tehát arról konkrét adat nincsen, hogy önmagában a vírus hány embert ölt meg.

Mikor kell majd aggódni?

Jankovicstól megkérdezték azt is, vajon mikor lesz indokolt valóban izgulni. "Ha a fertőzöttek száma exponenciálisan kezd nőni, ha elkezd meredeken emelkedni a halálozási ráta, vagy ha a vírus már nem csak az idős és krónikus betegek szervezetében, hanem a látszólag egészséges emberekben is halálos fertőzést képes okozni" - hangzott a válasz. De hozzátette, hogy megfelelő, 2-3 hetes intenzív ellátással ebben az esetben is gyógyíthatóak lennének az emberek, mert ennyi idő kell ahhoz, hogy a szervezetben beinduljon az immunválasz.