Koronavírus: még idén pozitív fordulat jöhet

Koronavírus: ezért kell az oltás egy intenzíves ápoló szerint.

Még idén pozitív fordulat jöhet a koronavírus-járvány tekintetében a WHO szerint. Ehhez azonban az kell, hogy az országok biztosítsák a vakcinák méltányos elosztását, illetve továbbra is figyelemmel kövessék a vírus és a különböző variánsok működését, és a helyzetnek megfelelően vezessenek be korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor a WHO főigazgatója arra is figyelmeztetett, hogy veszélyes lenne azt gondolni, hogy az omikron lenne az utolsó variáns, mert a feltételek a világban jelenleg éppen "ideálisak" arra, hogy újabb - akár még gyorsabban terjedő - variánsok alakuljanak ki.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A szegényebb országokra is figyelni kellene

Gebrejeszusz egyébként már hetek óta azt kéri a WHO tagállamaitól, hogy gyorsítsák fel a védőoltások szállítását a szegényebb országokba is annak érdekében, hogy az év közepére mindenhol be tudják oltani a lakosság 70 százalékát. A 194 tagállam nagyjából fele nem tudta teljesíteni azt a célkitűzést, hogy 2021 végére lakosságának legalább 40 százaléka megkapja a COVID-19 elleni oltásokat.

Az omikron variáns megjelenése miatt világszerte megugrott az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Eddig ezt a robbanást azonban nem követte a halálesetek számának hasonló arányú megugrása, de azárt a halálozások száma is emelkedik valamennyi régióban, különösen Afrikában, ahol a legkevésbé jutnak vakcinához az emberek - mondta el a WHO főigazgatója.

Még az enyhe tünetekkel járó koronavírus-fertőzésből is nehéz lehet felépülni, különösen az idős embereknek és az alapbetegséggel küzdőknek - erre hívja fel a figyelmet egy idős amerikai orvos esete.