Koronavírus: még az ikreknél sem egyforma

Kelly és Kimberly Standard egypetéjű ikrek, de a COVID-19-cel kapcsolatban megélt tapasztalataik koránt sem hasonlóak. Az egész 2020 tavaszán kezdődött. A 35 éves nővérek együtt érkeztek a sürgősségire, mivel mindketten napok óta nem enyhülő lázzal és légszomjjal küzdöttek. Kelly úgy véli, ő, aki több állásban is dolgozott, az egyik napközis munkatársától kaphatta el a koronavírust, majd ő fertőzte meg az akkor már otthonról dolgozó testvérét. Bár mindketten a COVID-19 szempontjából súlyosbító diabétesszel és magas vérnyomással küzdenek, Kelly mégis jobban aggódott, mivel neki az asztmája miatt légzési nehézségei is vannak. Arra számított, hogy a vírusfertőzés súlyosabbá válhat nála. Kimberly viszont épp az ellenkezőjét érezte, nem igazán aggódott. A nő arra számított, pikk-pakk jobban lesz és hazamehet, fogalma sem volt róla, hogy ez mennyire elhúzódik majd.

Hiába egyformák az egypetéjű ikrek, a COVID-19 náluk is másképp zajlik le.

Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A Standard ikreket végül egyszerre vették fel a michigani Ascension Providence Rochester Kórházba, de míg Kelly szépen gyógyult és hat nap után elbocsátották, Kimberly állapota folyamatosan romlott. "Végül én lettem a betegebb. A lázam folyamatosan nőtt. Aztán a helyzet annyira rosszá vált, hogy elájultam és az intenzív osztályra kerültem. Onnantól pedig nem emlékszem semmire" - idézte fel a történteket a cnn.com-nak Kimberly. A nő később tudta csak meg, annyira súlyos állapotba került, hogy azonnal mentőhelikopterrel kellett egy másik kórházba szállítani, ahol műtüdőre került. Körülbelül egy hónapig volt eszméletlen, miközben csövek lógtak ki a testéből és egy gép tartotta életben.

Az ikrek által megtapasztaltak azonban nemcsak őket, orvosukat is meglepte. "Teljesen lesokkolt, hogyan lehet két ennyire egyforma embernek ilyen különböző lefolyású a betegsége" - mondta Dr. Mishita Goel, a Standard ikrek egyik orvosa. A Wayne Állami Egyetem Orvostudományi Karának belgyógyász rezidense arról beszélt, bár mindkét testvérnek hasonló volt az egészségügyi állapota (hipertónia és cukorbetegség) Kelly asztmája és kontrollálatlan diabétesze miatt arra számítottak, hogy nála alakul ki súlyosabb állapot, nem Kimberlynél. Mindez arra késztette Goelt, hogy esettanulmányt írjon az ikrekről, mely még tavaly októberben megjelent a Journal of Medical Cases-ben.

A tudósok számára is rejtély

A tudósok természetesen megpróbálják megoldani a rejtélyt, nemcsak az ikrek esete miatt, de általában is folyamatosan kutatják az okát annak, hogy mitől függ, valakinél súlyos vagy enyhe lefolyású lesz a betegség. Különböző okokat, kockázati tényezőket és elméleteket vezetnek elő, például különböző vírusváltozatok fertőzési potenciájáról, az eltérő mennyiségű vírusterhelésről, más alapbetegségekről, és eddig nem ismert genetikai tényezőkről.

Ez egy olyan kérdés, mely Dr. Anthony Faucit, a Nemzeti Allergiás és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatóját, Joe Biden amerikai elnök főtanácsadóját sem hagyja nyugodni. "Szeretném megtudni, hogy lehet az, hogy ugyanaz a vírus, amely 570 ezer embert ölt meg ebben az országban, az emberek több mint felénél tüneteket sem okozott" - mondta a CNN orvos-egészségügyi tudósítójának, Dr. Sanjay Guptának. "Úgy értem mondhatnánk, hogy ők fiatalok és egészségesek - de ez nem magyarázat. Még mindig van valami a vírusfertőzés patogeneziséről, amit nem tudunk" - tette hozzá. A rejtély pedig még zavaróbb az egypetéjű ikrek esetében, akik azonos korúak, ugyanaz a DNS-sük, és feltehetően ugyanazt a vírust is kapták el, sőt alapbetegségeik tekintetében is hasonló a helyzet. Akkor mégis hogyan lehetséges két ilyen teljesen eltérő betegséglefolyás?

A gének ugyanazok, de a tényezőktől függ, aktiválódnak-e

"Még mindig nem sokat tudunk arról, mi hajlamosítja az egyik embert súlyos betegségre, míg egy másik, nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkező személyt nem" - mondta Angela Rasmussen virológus, a Georgetown Globális Egészségügyi Tudományos és Biztonsági Központ munkatársa. Rasmussen, aki azt tanulmányozza mik azok a faktorok, amik megjósolhatják egyfertőzéssúlyosságát, úgy véli, nemcsak a genetika, a kor vagy a társbetegségek számítanak. Ezek kombinációja mellett figyelembe kell venni a környezeti tényezőket, mint az étrend és a korábbi fertőzéseket is.

"Lehet, hogy az egypetéjű ikrek genetikailag szinte megegyeznek, de még mindig nagyon különböző egyéniségek, akik különböző életet élnek" - jegyezte meg. Tehát akkor is, ha a DNS megegyezik, a külső tényezők még megváltoztathatják a gének kifejeződését - ez azt jelenti, hogy mely gének kapcsolódnak be (vagy némulnak el), és ezáltal mely fehérjék keletkeznek és hogyan viselkedik a test. Az ilyen változásokra jó példa a NASA űrhajósa, Scott Kelly és egypetéjű ikertestvére Mark Kelly, aki viszont Arizóna szenátora és soha nem járt a világűrben. Scott egy évig tartózkodott a nemzetközi űrállomáson, majd visszatérve a Földre, a tudósok úgy találták génaktivitása testvéréjéhez képest jelentősen megváltozott, pedig DNS-ük alapvetően ugyanaz. Hogy mi ennek az oka? Erre még Rasmussen is csak annyit tud válaszolni: "ez bonyolult".

Az egypetéjű ikrek ebben biztosan különböznek

A virológus szerint fontos leszögezni, hogy az egypetéjű ikrek immunrendszere is különböző szempontok szerint változhat, márpedig az, hogy egy egyén immunrendszere hogyan reagál egy fertőzésre, befolyásolhatja a COVID-19 súlyosságát. Azimmunrendszerugyanis hihetetlenül összetett, bár alapvetően két részre osztható: a veleszületett és az adaptív immunválaszokra. A veleszületett immunválasz az első védvonal, a megfigyelések szerint "kissé késik" azoknál akik betegebbé válnak a COVID-19-cel.

Bár az mindenképp előrelépés, hogy ezt már sikerült a kutatóknak kideríteni, arra azonban még továbbra is keresik a választ, hogy vajon mi váltja ki ezt a késést. "Még mindig nem tudjuk, mi váltja ki a késleltetett reakciót, de úgy tűnik, ez az egyik fő mozgatórugója annak, hogy végül mennyire betegszik meg valaki" - magyarázta Rasmussen.

A másik, később érkező immunválasz, az adaptív, ami szintén egy jó példa arra, hogy még az egypetéjű ikrek között is van különbség. Ebben a szakaszban a B-sejtek antitestek termelésébe kezdenek, míg a T-sejtek hordozzák a korábbi kórokozókról az emlékeket, így képesek felismerni és megtámadni a betolakodókat a szervezetben. Ami miatt az adaptív immunrendszer emberenként változik, az az, hogy ezek a sejtek folyamatosan keverik és illesztik egyes génjeiket, "rekombinálják" vagy összekeverik őket annak érdekében, hogy felkészüljenek a kórokozók hihetetlen sokféleségének azonosítására. "Tehát amikor az antitesteket termelő B-sejtek és a T-sejtek fejlődnek, valójában egy rekombinációnak nevezett folyamaton mennek keresztül, amelynek eredményeként különböző DNS-ek vannak" - magyarázta Rasmussen. Ez a szakértő szerint azt jelenti, hogy az egypetéjű ikrek nem azonosak az immunrendszerüket alkotó sejtek genetikai kódjait illetően. "Tehát a genetikailag azonos ikrek valójában nem genetikailag azonosak az antitestet termelő B-sejtek és a T-sejtek repertoárját illetően. Ez is befolyásolhatja, hogy hogyan reagálnak és mennyire hatékonyan küzdenek meg egy adott fertőzéssel" - tette hozzá a virológus.

Hogy végül találnak-e megoldást a rejtélyre, vagy sem, azt egyelőre még nem tudni. Annyi azonban bizonyos, hogy a Standard ikrek, örülnek annak, hogy esetük segíthet közelebb kerülni a megoldáshoz. A súlyos betegségen átesett Kimberly pedig egyre közelebb kerül a teljes gyógyuláshoz.