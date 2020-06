Koronavírus: már nincs veszélyhelyzet itthon

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, kedden elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, és ezzel egy időben jóváhagyták az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt is. Mától tehát hivatalosan is véget ért a veszélyhelyzet, és helyét az úgynevezett egészségügyi válsághelyzet vette át. A készültség szükségességét 3 havonta vizsgálják majd felül, de alapvetően 6 hónapig lehet érvényben, hacsak a kormány meg nem hosszabbítja a hatályát.

A maszkot még nem dobhatjuk el, az továbbra is kötelező minden 6 év felettinek.

A maszk még kötelező, az idősáv megszűnt

Egyes védelmi intézkedéseket azonban továbbra is fenntartanak az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében. Így még mindig kötelező maszkot, vagy az orr és a száj eltakarására alkalmas egyéb eszközt viselni a tömegközlekedési eszközökön és vásárlás közben - azonban csak 6 év felett. Emellett a vendéglátóegységekben dolgozóknak is el kell takarniuk az arcukat a belső helyiségekben.

Megemlítik továbbá, hogy belső és külső helyszínen egyaránt megtarthatóak a zenés, táncos rendezvények, amennyiben a jelenlévők száma - az ott foglalkoztatott személyekkel együtt - nem haladja meg az 500 főt. A koronavírus elleni védekezés jegyében korábban bevezetett, időseknek fenntartott váráslási idősávról azonban nem esik szó a rendeletben, így ezt valószínűleg megszűntnek tekinthetjük. Ennek értelmében mától már nemcsak a 65 év felettiek, hanem bármely korosztály vásárolhat az élelmiszerüzletetekben, a drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban 9 és 12 óra között.

Átmeneti szabályok

A rendeletben egy külön fejezetet szántak a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályoknak. Az egyik, sokakat érintő rendelkezés szerint 2020. augusztus 31-éig bármely munkáltató szervezhet napközbeni felügyeletet a nála dolgozó szülők gyermekeinek. A lehetőséget a 20 hetesnél idősebb, ám 14 évnél fiatalabb gyermekek esetében lehet igénybe venni, munkanapokon 6 és 18 óra között.

A döntések között megemlítik továbbá, hogy a koronavírus elleni védekezés jelenlegi szakaszában, tehát az egészségügyi válsághelyzet során az országos tisztifőorvos átmenetileg módosíthatja az alapellátás körzethatárait, a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátáson belül a tevékenységek szakmai megoszlását, az ellátási területek határait, a betegbeutalás rendjét, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetek ágyszámát is.

