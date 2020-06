Koronavírus: 24 magyar áldozatnak nem volt alapbetegsége

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint Magyarországon nem regisztráltak 30 év alatti áldozatot, az igazolt koronavírus-fertőzöttek közül pedig mindössze 90-en voltak 20 évnél fiatalabbak. Az összes hazai fertőzött 45 százaléka a 65 év feletti korcsoportból került ki, a betegek több mint fele - 57 százaléka - nő. Jó hírnek nevezte azonban azt, hogy a gyógyultak száma immár 3-szorosa az aktív fertőzöttekének.

Az összes hazai fertőzött csaknem fele 65 év feletti. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

5 megyében már nincs aktív fertőzött

Magyarországon 100 ezer főre 41 megbetegedés és 6 haláleset jut. A legtöbb aktív fertőzött - 377 - továbbra is Budapesten van, de Zala, Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megyében is még 100 felett van az új típusú koronavírus-fertőzéssel küzdők száma. 5 megyében azonban már egyáltalán nincs aktív fertőzött - ismertette Müller Cecília. Megemlítette továbbá, hogy a járvány ideje alatt 93 importált, vagyis külföldről behurcolt esetet regisztráltak.

Lazulnak a beutazási szabályok

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a koronavírus-helyzet javulása miatt már 8 ország állampolgárai léphetnek be korlátozás, tehát karanténkötelezettség nélkül Magyarországra. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

Az operatív törzs egyébként már 113. napja működik, és a veszélyhelyzet megszűnése után is folyamatosan figyeli majd a járványhelyzet alakulását - jegyezte meg Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője. A koronavírussal kapcsolatos napi tájékoztatók azonban megszűnnek, és holnaptól már a kormányinfó is a korábban megszokott rendben zajlik majd, immár újságírói jelenléttel - jelentette be Gál Kristóf, az ORFK szóvivője.

