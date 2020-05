Koronavírus: lezárták a honvédség üdülőjét

A község Facebook-oldalára felkerült közlemény szerint már tíz bujáki lakosnál igazolt az új típusú koronavírus-fertőzés. Eddig 20 főt helyeztek járványügyi megfigyelés alá külföldi tartózkodása miatt, egy kivételével már mindnél lejárt a karantén. 48 személy került hatósági karanténba, mert COVID-19-beteggel állt kapcsolatban, további 3 fő pedig azért különítettek el feloldásig, mert fennáll náluk a fertőzés gyanúja.

A nool.hu portál információi szerint a Magyar Honvédség kezelésében lévő bujáki üdülőt - hivatalos nevén a MH Anyagellátó Raktárbázis 5. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központot - az ott szolgálatot teljesítő állománnyal együtt 14 napra lezárták, mivel a személyzet egyik tagja kórházba került a COVID-19 megbetegedés következtében. Ehhez kapcsolódóan Borbély Gábor, a település polgármestere elmondta, hogy a napokban az egész üdülőt fertőtlenítették. Hozzátette, hogy a Magyar Honvédség célja, hogy megelőzze a koronavírus-járvány terjedését az állomány körében, éppen ezért folyamatosan figyelik az üdülőben tartózkodók egészségügyi állapotát.

Borbély Gábor a kialakult egészségügyi- és pánikhelyzetre való tekintettel tájékoztatást kért a Honvédelmi Operatív Törzstől, valamint addig is egyeztetett a képviselő-testülettel és az érintett szakemberekkel. Egyelőre azt a döntést hozták meg, hogy az országos feloldás ellenére több korlátozás is életben marad Bujákon. Felfüggesztették a fogorvosi ellátást, az óvodában ismét rendkívüli szünetet rendeltek el, a közösségi terek és intézmények (például könyvtár) zárva maradnak, telefonon érhető el a védőnő, a családsegítő és a háziorvos esetében is ezt javasolják.

A polgármester Facebook-posztjában nyugalomra inti a környéken élőket, arra kéri a lakókat, hogy legyenek megértőek, ne ítélkezzenek és tartsák be az egészségvédelmi szabályokat.