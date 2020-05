Koronavírus: így változott a védőnői ellátás

Több tízezer anyuka vakarhatta a fejét márciusban a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet kihirdetése után, amikor kiderült, a társadalmi távolságtartás szigorú szabályai szerint a védőnők csak elektronikusan láthatják el a feladataikat. A dolog különös pikantériája, hogy éppen 2020 első két hónapjában született mintegy 7 százalékkal több gyermek (15 148 fő) az előző évhez képest, így csak az idén világra jöttek száma jócskán meghaladja már a 30 ezret. Ha hozzávesszük, hogy tavaly 89 ezer 200-zal nőtt a magyar népesség, máris láthatjuk, bizony sokakat érintett a változás (és természetesen nemcsak az újszülötteket gondozó családokat). Az operatív törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azonban egyértelmű szabályokat hozott a koronavírus-járvány megfékezése miatt, így a mintegy 3800, családokat ellátó és az iskolák digitális átállása miatt érintett, közel ezer védőnő új helyzettel szembesült. Ám, alighogy beállt az új rend, a járványgörbe ellaposodásának köszönhetően bevezették az enyhítéseket, így ismét változtak a védőnői ellátás szabályai.

Továbbra is először telefonon

"A vészhelyzeti intézkedések mindenkit igen váratlanul értek. Sok volt az ismeretlen tényező, a bizonytalanság és emiatt afélelemis" - mondta a HáziPatika.com-nak Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) elnöke. Felidézte, akkor hirtelen elmaradtak a baba-mama klubok, a szülésre felkészítő tanfolyamok. A kialakult helyzet miatt a szülőknek el kellett fogadni, hogy nem lehet csak úgy felkeresni a védőnőt. Megjegyezte, ez az időszak nehéz volt, s bár most már valamennyit lazult a szigor, a védőnők nagyon várják már a korlátozások feloldását, ugyan úgy, ahogy a szülők is. "Hiányoznak a személyes beszélgetések. A gyermekek fejlődésének nyomon követése nagyon nehéz és van, amit nem lehet elmondásból megtudni, vagy fotók alapján megnyugtató tájékoztatást kapni, és ezek alapján szakszerű tanácsot adni" - tette hozzá Csordás Ágnes Katalin.

Várni kell még arra, hogy újra ilyen közvetlen kapcsolatba kerülhessen a védőnő és a kisgyermek, ráadásul maszk nélkül. Fotó: Getty Images

Az enyhítésekkel kapcsolatban a MAVE elnöke arról tájékoztatott, hogy bár már lehetséges a személyes találkozás, ám ennek szigorú szabályai vannak, melyeket a NNK iránymutatásainak megfelelően alkalmaznak, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. Különösen fontos most a higiénés szabályok betartása, s az, hogy a védőnők továbbra is csak előzetes egyeztetés után fogadják a várandósokat, illetve végzik a családlátogatást. Ez az egyeztetés azért is szükséges, mivel így van lehetősége a védőnőknek meggyőződni arról, hogy a szülő, a gyermek egészséges-e, érzik-e magukon koronavírus-fertőzés tüneteit, például lázat, vagy tapasztaltak-e hasonló panaszokat az elmúlt 14 napban. Amennyiben a válasz pozitív, vagy esetleg a védőnő más forrásból szerez tudomást a betegség gyanújáról, úgy a háziorvoshoz irányítja a szülőket, gyermekeket.

Van, hogy az érintkezés elkerülhetetlen

A higiénés szabályok ismertetése a védőnői tevékenység alapvető feladta, járvány helyzetben különösen, jelenleg ezek betartása kiemelten fontos. A védőnőknek továbbra is figyelniük kell arra, hogy tartsák az előírt 1,5-2 méteres távolságot, ez nem mindig lehetséges, hiszen például egy újszülöttel épp csak hazatérő gyermekágyas édesanya segítése, vagy a kisbabák vizsgálata nem történhet meg személyes, vagy közelebbi kontaktus nélkül. Ezzel kapcsolatban Csordás Ágnes Katalin úgy fogalmazott, ilyenkor törekedni kell arra, hogy a személyes, közvetlen érintkezést igénylő ellátások időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. Elmondta, a védőnőknek kötelező a szájmaszk, a gumikesztyű és a védőnői köpeny használata, de a szülőnek is viselnie kell maszkot az előírások szerint.

Változik a rend azonban a tanácsadók váróhelyiségeiben is. Mint megtudtuk, az előre egyeztetett találkozóra érkezőket is igyekeznek védeni, ezért a helyiségben csak egy szülő tartózkodhat egy gyermekkel, nyilván ez alól kivétel, ha például az édesanya ikrekkel érkezik.

Megkezdődik az elmaradt vizsgálatok és oltások pótlása

Az említett szabályok természetesen nemcsak a családokkal foglalkozó védőnőkre érvényesek, hanem ugyanígy kötelesek óvni gondozottjaik és saját egészségük épségét a szülészeti osztályokon, a Családvédelmi Szolgálatoknál vagy épp az Anyatejgyűjtő Központokban dolgozók is. Mint Csordás Ágnes Katalintól megtudtuk, a családokat gondozó mintegy 3800 szakemberből 2000 fő iskolákat is ellát, illetve további ezer olyan védőnő van, aki csak oktatási intézményekben teljesít szolgálatot.

Ugyan az oktatási intézményekben továbbra is jelenlét nélküli, digitális oktatás folyik az országban, így az iskolát ellátó védőnőknek nincs lehetőségük a tanulók egészségi állapotát nyomon követő, erre az időszakra tervezett életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatát elvégezni, de a kötelező védőoltások - hepatitisz, HPV - szervezése és beadása folytatódik.

Nagy a védőnői felelősség

A rendelkezésünkre bocsátott adatokból kiderült, hogy a szabály szerint a területi ellátásban egy védőnő legfeljebb 250 gondozottat láthatna el, de ez a települési sajátosságok és a betöltetlen állások miatt jóval több is lehet. A közel 400 üres poszton helyettesítéssel oldják meg a feladatokat, ám így vannak olyan védőnők, akikhez 5-600 gondozott tartozik, s akár még iskolákban is szolgálatot kell teljesíteniük. Utóbbiak alapján egy főállású iskolai védőnő 800, de akár 1200 tanulót is gondoz, esetenként több iskolában is ellátva a teendőket. Mindezek ellenére a védőnők folyamatosan elérhetők.