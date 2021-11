Koronavírus: közel 7 ezer új fertőzött itthon

Újabb 6804 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 892 164-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 83 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 31 184-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

366-an vannak lélegeztetőgépen

Koronavírus: oltási akcióhetet tartanak a hónap végén.

Jelenleg 56 260 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3629-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 366-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 804 720 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 25 516 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 7,53 millió tesztet végeztek már el az országban.

Egy férfi megkapja a Pfizer-vakcina harmadik, emlékeztető adagját Salgótarjánban. Fotó: MTI/Komka Péter

Újabb védelmi intézkedések

Eddig 5 967 747 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5 748 682-en pedig a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is főként az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns) terjed, amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig hangsúlyozni kell az oltás fontosságát.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött. November elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében pedig a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Egyébként továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, azok a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. A friss információk szerint már 1 millió 315 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

Frissítette az emlékeztető oltásra vonatkozó útmutatóját az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC). Az új ajánlás szerint bizonyos veszélyeztetett csoportoknak egy újabb emlékeztető dózis, vagyis egy negyedik adag koronavírus-vakcinát is érdemes beadatni.