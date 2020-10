Koronavírus: ennyi egészségügyi dolgozó kapta el itthon

Nagy a zűrzavar az egészségügyisek táppénze körül - olvassa el a részleteket!

A tisztifőorvos ismertette, hogy eddig 1234 egészségügyi dolgozót fertőzött meg és 1 áldozatot szedett az új típusú koronavírus Magyarországon. Körükben jelenleg 481 aktív fertőzöttről tudnak. Ez alapján tehát elmondható, hogy az aktív fertőzöttek 2,23 százaléka egészségügyi dolgozó.

Vigyázzunk magunkra!

A koronavírus-járvány erősödése miatt ismét felhívta a figyelmet a védekezés fontosságára. Elsősorban a 3 alapszabály - a távolságtartás, a maszkviselés és a gyakori, alapos kézmosás - betartását emelte ki.

Az új típusú koronavírus terjedésének egy nagyon aktív szakaszában vagyunk.

Emellett kiemelten fontosnak nevezte azimmunrendszermegerősítését is. Ennek két alappillére a C- és a D-vitamin szedése, valamint a megfelelő mennyisége folyadék bevitele. Hangsúlyozta továbbá, hogy aki alapbetegsége miatt rendszeresen gyógyszert szed, az a koronavírus-járvány során is ügyeljen arra, hogy mindig legyen otthon elegendő mennyiség a kezelésére használt szerből

Tartsuk be a szabályokat!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szabályok betartását. Az elmúlt napon 44 esetben kellett intézkedniük, 20 személlyel szemben azért, mert nem vagy nem helyesen viselte a maszkot tömegközlekedés közben. Az új szabályok szeptember 21-ei bevezetése óta pedig már 599 esetben kellett fellépniük az előírások megszegői ellen. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

