Koronavírus: életekről döntenek az olasz orvosok

"A legnehezebb az, hogy folyamatosan koncentrálni kell és nagyon nehéz a járvány ötödik hetében is a legnagyobb figyelemmel ellátni a betegeket" - mondta el az Indexnek nyilatkozva Marco Vergano, a torinói Bosco Szent János kórház intenzív terápiás és aneszteziológus szakorvosa. Hozzátette ugyanakkor, szerencsésnek érzi magát, hogy leköti a munkája. "Azoknak sokkal rosszabb, akik bezárva élnek otthonukban. Ha választanom lehetne, hogy éjjel-nappal a fertőzésnek kitéve a kórházban dolgozom, vagy otthon rostokolok, biztos, hogy a kórházat választanám."

Új koronavírussal fertőződött beteget visznek mentőautóhoz Rómában április 2-án. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

A járvány tetőzésekor 8 ezer lélegeztetőgépre is szükség lehet Magyarországon, miközben hétköznapi körülmények között csak 2 ezer működőképes eszköz elérhető. Részletek itt.

Vergano kifejtette, naponta 14-16 órát dolgoznak, de olyan nap is előfordul, hogy le sem hunyják a szemüket. Nemcsak idős, hanem fiatalabb betegek is fekszenek az osztályukon, köztük olyan 40-50 éves páciensek, akiknek alig van vagy egyáltalán nincs is kísérőbetegségük az új típusú koronavírus-fertőzés mellett. A kórház túlterhelt, nincs elegendő lélegeztetőgép, és még ha lenne is, Vergano szerint akkor sem lenne elegendő orvos és ápoló, aki kezelni tudná az eszközöket. Időről időre kénytelenek tehát a túlélési esélyeket latolgatva választani, mely betegeket teszik lélegeztetőgépre. "Számos esetben nem tudtunk megmenteni olyanokat, akiket életben tudtunk volna tartani, ha nem ekkora tömegben zúdultak volna be a betegek egyszerre" - hangsúlyozta a szakorvos.

Egy frissen megjelent tanulmányt idézve rámutatott, a COVID-19 betegek mintegy 60 százaléka több hétig is intenzív osztályos kezelésre szorul, az esetleges szövőmények kezelése pedig még csak azt követően kezdődik. A betegek ellátási protokollja folyamatosan változik, ahogy újabb és újabb kutatási eredmények érkeznek a járvány kapcsán. Jelenleg immunszupresszív szerekkel, szteroidokkal és a maláriallenes szerek hatóanyagaként ismert hidroklorokinnel próbálják gyógyítani a fertőzött pácienseket. Vergano szerint mára az olasz lakosság mintegy egytizede, azaz körülbelül hatmillió ember kaphatta el az új koronavírust (SARS-CoV-2). Mint azt korábban megírtuk, péntek estig hivatalosan 143 ezer fertőzöttet azonosítottak Olaszországban.