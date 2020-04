Koronavírus: több lélegeztetőgép kell a magyar betegeknek

Péntek reggelig 1190 főre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, de emelkedett a halálos áldozatok száma is. Részletek itt.

A kormányfő az interjúban kifejtette, bár reménykedni lehet abban, hogy megússzuk a koronavírus-fertőzések számának ugrásszerű növekedését, az eddigi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy fel kell készülni rosszabb forgatókönyvekre is. Az egészségügyre nehezedő terhelés fokozódásával akár 7800-8000 intenzív ellátásra alkalmas kórházi ágyra, illetve lélegeztetőgépre lehet majd szükség. Ráadásul nemcsak a megfelelő felszerelések fontosak, hanem azok az orvosok és ápolók is, akik azokat szakszerűen kezelni tudják. Orbán Viktor elmondta, folyamatosan képzik a rezidenseket erre a feladatra, még azokban az esetekben is, ha nem ez volt a választott szakterületük az egyetemi képzés során.

Koronavírus-fertőzött beteg ápolása az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben április 8-án. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mint azt megírtuk, csütörtökön a kormány határozatlan időre meghosszabbította a március végén elrendelt kijárási korlátozást, egyben lehetőséget adott a települési polgármestereknek, hogy saját hatáskörükben további szigorításokat vezessenek be a húsvéti ünnep idejére. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban kifejtette, a döntés hátterében az állt, hogy országosan jelentősek az eltérések a járványügyi helyzetben. Éppen ezért nehéz általánosan érvényes és optimális szabályozást alkotni. Végül tehát lehetőséget adtak arra a települések vezetőinek, hogy amennyiben szükségesnek látják, újabb megelőző intézkedéseket hozzanak.

Arra is kitért, hogy ahogy az aktuális járványügyi helyzet, úgy az egyéni igények is igen különbözőek lehetnek. Vannak, akik szeretnék már, ha enyhülnének a korlátozások, ám a kormányfő szerint ez még korai. Példaként említette Ausztriát, amelyre mintegy kísérleti laboratóriumként tekintenek a védekezés megtervezésekor. Nyugati szomszédunkban ugyanis előrébb tart a járvány, ott minden hamarabb történik meg mint nálunk. Így lehetőség van arra, hogy megvizsgálják a hazai döntéshozók, milyen hatással működnek az ausztriai intézkedések, ezáltal mi az, amit itthon is érdemes lehet alkalmazni. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az eddigi védekezés annyiban sikeresnek mondható Magyarországon, hogy lassítani lehetett általa a járvány terjedését.

"Felkészültünk, de a nagy megpróbáltatás, az igazi teszt még előttünk van" - szögezte le a kormányfő, aki szerint a mostani helyzetben a legerősebb fegyver továbbra is az önuralom, és ha az emberek tudnak egymástól elegendő távolságot tartani. "Nem tudok semmi biztatót mondani az embereknek azon kívül, hogy fogadjuk el: ez a húsvét más lesz, mint megszoktuk" - tette hozzá Orbán Viktor.