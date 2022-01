Koronavírus: csaknem 10 ezer új fertőzött itthon

Újabb 9717 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 451 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 74 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 41 018-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton, Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

3115-en vannak kórházban

Jelenleg 193 630 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3115-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 177-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 millió 216 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 24 128 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,81 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,34 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,08 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,56 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

Az utolsó januári oltási akció

Az omikron variáns erőteljes terjedése, valamint a február 15-étől életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az utolsó januári oltási akciót. Ennek keretében január 27-én és 28-án 14 és 18 óra között, január 29-én pedig 10-től 18 óráig előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is kérhetjük a koronavírus elleni védőoltást.

Azt már régóta tudjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan, kinek milyen tünetekkel és mennyire intenzíven reagál a szervezete a koronavírus-fertőzésre. Olvasóink tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik, legalább ennyire bizonytalan az is, hogy kinél milyen szempontok alapján rendelik el a házi karantént.