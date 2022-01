Koronavírus: bizakodhatnak a britek

Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos szerint ez a legnagyobb baj az omikronnal.

A brit oltási kampány kiemelkedő sikere, hogy Nagy-Britanniában magasabb arányú a lakosság védettsége, mint Európa bármely más országában - mondta el Johnson a Downing Streeten tartott sajtóértekezleten. Hozzátette továbbá, hogy országszerte eddig több mint 35 milliót adtak be a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető dózisából, és a 70 éven felüli korcsoportban meghaladja a 90 százalékot azoknak az aránya, akik már megkapták a harmadik oltási adagot.

Maszkos férfi sétál London utcáin, háttérben a Westminster-palota. Fotó: Getty Imges

Elkerülhető a teljes zárlat

A brit egészségügyi minisztérium kedd este ismertetett legújabb adatai szerint az országszerte eddig beadott első, második és harmadik oltási adagok együttes száma megközelíti a 133,7 milliót, és a teljes felnőtt népesség csaknem 60 százaléka mindhárom dózist megkapta.

Boris Johnson a sajtótájékoztatón kijelentette: mindez, valamint a jelenleg érvényben lévő járványellenes intézkedések megteremtik az esélyét annak, hogy Nagy-Britannia a teljes zárlat újbóli elrendelése nélkül átvészelje a jelenlegi koronavírus-fertőzési hullámot. "Nyitva tarthatjuk iskoláinkat, és megtalálhatjuk a módját annak, hogy miként lehet együtt élni ezzel a vírussal" - fogalmazott a miniszterelnök.

Johnson arról is beszélt, hogy a harmadik oltási dózisok beadási kampányának december 12-én elrendelt felgyorsítása óta a kétszeresére, a korábbi 450 ezerről 900 ezer fölé emelkedett a naponta beadott harmadik adagok száma - ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban tízmillió pótlólagos emlékeztető oltási adagot adtak be országszerte. Rámutatott ugyanakkor, hogy még mindig csaknem 9 millió azoknak a jogosultaknak a száma, akik nem adatták be maguknak a harmadik vakcinadózist. Szerinte ez azért is "szívszaggató" tény, mert közülük kerül ki a COVID-19 betegség miatt intenzív osztályokon ápolt páciensek 90 százaléka.

