Falus szerint ez a legnagyobb baj az omikronnal

"Olyan gyorsan szaporodik el a torkunkban az omikron, hogy az úgynevezett T-sejtes védekezésnek nincs is ideje kialakulni" - mondta el az ATV Start című műsorában Falus Ferenc. A szakember szerint az omikron esetében nem az a legnagyobb baj, mint a delta variánsnál, vagyis hogy többen fognak belehalni a fertőzésbe, esetleg többen kerülnek lélegeztetőgépre - az a probléma, hogy nagyon sokan lesznek egyszerre betegek.

Orvossal beszélget egy férfi, akit beoltottak a Pfizer-vakcina harmadik adagjával Zalaegerszegen. Fotó: MTI/Varga György h i r d e t é s

Maszk és oltás

Koronavírus: a magyarok ekkorra várják az 5. hullámot.

Falus éppen ezért azt javasolja, hogy a következő kb. 6 hétben mindenki nagyon vigyázzon magára, főleg akkor, ha Budapesten él, vagy nagy tömegbe megy. Kiemelten fontos például, hogy maszkot hordjunk. Ezenkívül minél több embernek fel kellene vennie az oltást, hangsúlyozta a korábbi országos tiszti főorvos. Elmondása szerint már ideje lenne beindítani a negyedik oltási programot, amire ugyanakkor csak addig van szükség, amíg nagyon sok a vírushordozó a környezetünkben. "Ha nem lesz ilyen súlyos a járvány, nem lesz szükség rá, hogy ennyi oltást kapjunk, ugyanis a mostani ellenanyagszint hosszú távon elég lehet" - vélekedett.

A fluronával kapcsolatban elmondta: mivel egyelőre nem tudják, hogy milyen mutáció jön létre egy olyan személyben, akiben kétféle vírusfertőzés van, a koronavírus-oltás mellett mindenkinek célszerű beadatni az influenza elleni védőoltást is. "Az influenza elleni oltást be lehet adatni egyszerre az emlékeztető oltással, vagy lehet hagyni a kettő között egy hét különbséget is. Akinek nem volt korában nagyon oltási reakciója, az nyugodtan beadathatja az egyiket az egyik, a másikat a másik karjába" - magyarázta Falus Ferenc.

Ami a maszkokat illeti, a szakember azt ajánlja, hogy igyekezzünk olyan maszkot viselni, amin nincsen szelep. Egyébként szerinte a legjobb választás az FFP2-es vagy az FFP3-as maszk.

Új szakmai ajánlást tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), még karácsony előtt. A dokumentum kitér egyebek mellett a harmadik és a negyedik oltás kérdésére is. Mutatjuk a legfontosabb részleteket.