Koronavírus: "a kudarcaink nem ismétlődhetnek meg"

A koronavírus-járvány az egész világot meglepetésként érte, és az elmúlt másfél év során tulajdonképpen együtt tanultuk meg, hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Ezek a tapasztalatok hasznos munícióként szolgálhatnak a jövőbeli járványokkal szemben. Kattintson a részletekért!

A kórokozók azonosítása, a terjedésük monitorozása, a hatékony kommunikáció, a terápia- és vakcinafejlesztés, illetve a közegészségügyi szabályok betartása is része a járványok kitörése esetén használható terveknek - idézte Youngmee Jee-t, a dél-korai Pasteur Intézet vezérigazgatóját a Nature.

Verena Hirschmann és Walter Strobl adatelemzők egy laboratóriumban. A kép forrása: Daniel Karmann/ Getty Images

Más módszerek, több adat

Egyes szakértők szerint azonban hiába tanulhattunk volna a világjárványból és hiába költöttünk rengeteg pénzt a tervekre,. "A kudarcaink nem ismétlődhetnek meg" - figyelmeztetett David Fidler, a washingtoni külkapcsolati tanács (CFR) egészségpolitikusa.

A világ sok időt veszített 2020 elején azzal, hogy a kutatók hivatalos elemzésekből, újságcikkekből és közösségimédia-posztokból próbálták meg elemezni és értelmezni az akkor és addig rendelkezésre álló koronavírus-adathalmazt - fogalmazott Caitlin Rivers amerikai epidemiológus. Úgy véli, valószínűleg messzebbre jutottak volna, ha több adathoz férnek hozzá és a munkamódszereik is mások.

A megbízható információért érdemes küzdeni

Ma már küzdeni kell a dezinformáció ellen is, ez a hatékony kommunikáció egyik alapfeltétele. 2020 májusa óta az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is van erre vonatkozó állásfoglalása. Ennek értelmében ma már adat- és rendszertudományi szakemberekkel közösen küzdenek azért, hogy a járvánnyal kapcsolatos megbízható információk minél szélesebb körben hozzáférhetőek legyenek.

