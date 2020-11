Koronavírus: 3878 új fertőzött itthon

3878 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 79 199 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Elhunyt 69 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1819 főre emelkedett. A legidősebb áldozat egy 99 éves nő, akinél a következő alapbetegségeket sorolták fel: veseelégtelenség, magas vérnyomás, stroke, tüdődaganat. A legfiatalabb elhunyt 51 éves volt; a nőnél magas vérnyomást, májzsugorodást, májgyulladást, veseelégtelenséget, vérszegénységet, kóros elhízást jeleztek.

20 078-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 57 302 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen.

Szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok

A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan nő. Éppen ezért kiemelten fontos az általános óvintézkedések betartása, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.

Hétfőtől egyébként tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Holnaptól pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban, és emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.

Fontos a távolságtartás és a gyakori kézmosás

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is ajánlott kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát.

