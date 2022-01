Koronavírus: 19 ezer újabb fertőzött itthon

Miben különböznek az omikron variáns ellen optimalizált vakcinák a jelenleg alkalmazott oltóanyagoktól?

A SARS-CoV-2 hazai megjelenése óta immár 1,49 millió fertőzést igazoltak az országban, míg a járvány halálos áldozatainak száma 41151-re emelkedett - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 216 ezerre becsülik. Kórházban 3267 fertőzött beteget kezelnek, közülük 157-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati tájékoztatás mind az omikron vírusvariáns gyors terjedése, mind a február 15-től életbe lépő oltási igazolványok kapcsán a COVID-19 elleni védőoltások felvételét javasolja, beleértve a harmadik, emlékeztető oltásdózist is. Mint azt korábban megírtuk, február közepétől oltási igazolvánnyá alakul át a védettségi igazolvány, és csak azok igazolása marad érvényes, akik beoltatták magukat. Az oltási igazolvány érvényessége a második oltást követően hat hónapig szól, majd megerősítő oltás felvételével meghosszabbítható.

Csütörtökig közel 6,09 millióan adatták már be maguknak az alapimmunizáláshoz szükséges két - Janssen-vakcina esetén az egyetlen - oltásdózist, míg a harmadik oltást 3,57 millióan kapták meg. Mától szombatig ismét oltási akcióval várják az embereket a kórházi és járásközponti oltópontok, ahol csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között előzetes időpontfoglalás nélkül is bárki kérheti COVID-19 elleni oltását a 12 év feletti korosztályból. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

