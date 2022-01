Koronavírus: miben lesz más az omikron elleni vakcina?

Ahogy mi is beszámoltunk róla, az amerikai Pfizer és a német BioNTech a napokban jelentette be, hogy megkezdte a koronavírus omikron változatára kifejlesztett védőoltás klinikai tesztelését. De már a Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel is utalt arra, hogy hamarosan (a tervek szerint márciusban) elérhetővé válhat az ő cége által kifejlesztett, omikronspecifikus vakcina is. Egyes szakértők szerint azonban az új variáns olyan gyorsan terjed, hogy az általa okozott járványhullám akár már le is csenghet, mire az új oltóanyagok használati engedélyt kapnak.

Ennek ellenére nem árt tisztában lenni azzal, hogy miben különbözik a kimondottan az omikront célzó vakcina a többi, jelenleg is használt oltóanyagoktól, illetve milyen hatással lehet majd a pandémia alakulására. Ezeket a kérdéseket próbálta megválaszolni a Health.com cikke a fertőző betegségekkel és vakcinákkal foglalkozó szakértők segítségével.

Már két, kifejezetten a koronavírus omikron variánsa ellen kifejleszett vakcina gyártása is zajlik.

A kép illusztráció

Miben különbözik az omikron elleni vakcina?

Az omikronspecifikus vakcina ugyanazzal az mRNS-technológiával készül, mint az eddig használt RNS-alapú oltóanyagok, a benne lévő szintetikus genetikai anyag azonban eltér majd az eredeti vakcinákban lévőtől. Az omikron koronavírus-variánsról ugyanis ismert, hogy az eredeti variánshoz képest jelentősen mutálódott, és legalább 50 változást azonosítottak rajta, amely miatt gyorsabban terjed és ellenállóbb, mint az eddigi változatok.

Az még egyelőre kérdéses, hogy az omikronspecifikus vakcinát elsődleges oltóanyagként vagy emlékeztető oltásként alkalmazzák-e majd. Ahogy még arról sincs információ, hogy az omikron-oltás megvédi-e a beoltott személyeket az enyhe vagy tünetmentes fertőzéstől, illetve hogy az ezzel immunizáltak megfertőződés esetén tudják-e terjeszteni a kórokozót a környezetükben.

Valóban hasznát vesszük majd a vakcinának?

Egy múlt heti bejelentés szerint Magyarországon már az új koronavírus-megbetegedések 87 százalékát az omikron variáns okozza, de sok országban már a 99 százalékos arányt is eléri ez a mutató. Egyes amerikai államokban viszont már most csökkenni kezdett a fertőzöttek napi száma, így egyes szakértők elképzelhetőnek tartják, hogy márciusban, mire alkalmazhatóvá válik az omikron elleni védőoltás, már nem is lesz értelme széles körben beoltani vele az embereket.

"Nem tudjuk előre megmondani, hogy mi történik még márciusig, és hogy akkor még szükségünk lesz-e az omikron-oltásra. De ha tavasztól ezt kezdjük használni a jelenlegi Pfizer-vakcina helyett, annak mindenképpen lesz értelme, mivel még mindig nagyon sokan nem kaptak elsődleges oltást vagy emlékeztető oltást" - mondta Abinash Virk infektológus.

A philadelphiai gyermekkórház professzora, Paul Offit ugyanakkor úgy véli, hogy a járvány elleni védekezéshez a jelenlegi oltási lehetőségek több, mint elegendőek, különösen akkor, ha az emlékeztető oltást is minél több ember beadatja magának. Hozzátette, bár az omikron sok oltatlant is megfertőzött már, a súlyos betegség, a kórházi kezelés és az elhalálozás ellen még mindig hatékonyan védenek a jelenleg elérhető COVID-oltóanyagok. Emiatt aztán a szakértő szerint nem az omikronspecifikus vakcina hiánya jelenti jelenleg a legnagyobb problémát, hanem az, hogy sokan továbbra sem hajlandóak beoltatni magukat a koronavírus ellen, pedig a világjárványt csak a magas átoltottság tudja megállítani. "Eddig is az oltatlanok járványát éltük, de most már inkább a szándékosan be nem oltottak világjárványáról van szó" - szögezte le Dr. Offit.

"Az omikron sem a barátunk. Az idősekben, a súlyos immunhiányosokban, daganatosokban, tüdőbetegekben, vesebetegekben képes súlyos megbetegedést okozni, pláne, ha nem oltottak. A rizikócsoportok ugyanazok" - hívta fel a figyelmet a hazai szakértő.