Koronavírus: 115 áldozat itthon

Újabb 3005 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 249 694 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Emellett elhunyt 115 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 39 009-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

3854-en vannak kórházban

Jelenleg 113 057 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3854-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 357-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 097 628 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 15 599 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,13 millió tesztet végeztek el az országban.

Így áll az átoltottság

Eddig 6 257 771 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5 973 555-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 161 930-an meg is kapták az ismétlő oltást.

Pfizer-vakcinával oltanak be egy férfit a fővárosi Honvédkórház oltópontján. Fotó: MTI/Kovács Attila

További oltási akciók várhatóak

Mivel az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed (itthon eddig 68-an fertőződtek meg a koronavírus ezen változatával), az oltás felvétele továbbra is különösen fontos. Aki szeretné beoltatni magát, itt foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását.

Az eddigi oltási akciók sikere és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenése miatt több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett várhatóan a háziorvosok is tartanak majd, a rendelési időben végzett oltásokon túl, kifejezetten oltási akciónapokat.

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, és a regisztrációjukat már érvényesítették. A szülő a házi gyermekorvosnál is jelezheti, hogy szeretné gyermekét beoltatni.

"Egyedi eltérések lehetnek, de a harmadik oltás után idővel szükségessé fog válni a negyedik oltás is" - figyelmeztetett egy hazai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy a jelenleg elérhető vakcinák valamilyen szinten minden variánssal szemben védenek, tehát az új, omikron névre keresztelt változat ellen is.