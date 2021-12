Immunológus: kell majd a 4. oltás is

Szerző: HáziPatika 2021. december 22. 15:50

"Egyedi eltérések lehetnek, de a harmadik oltás után idővel szükségessé fog válni a negyedik oltás is" - figyelmeztetett egy hazai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy a jelenleg elérhető vakcinák valamilyen szinten minden variánssal szemben védenek, tehát az új, omikron névre keresztelt változat ellen is.

"Mi, emberek jelentősen eltérünk egymástól, csak egy átlagot tudunk mondani a vakcinák hatásáról, de azt például tudjuk, hogy a harmadik oltás mindenkinek ajánlható, és mindenképpen szükséges is" - mondta az InfoRádióban Falus András immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A szakértő figyelmeztetett arra is, hogy a harmadik koronavírus-oltás után idővel a negyedik dózis is szükségessé fog válni, ám egyelőre még a harmadik adagot kell több millió embernek beadni. Átadják az oltási igazolást egy férfinak, miután beoltották őt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Milyen oltás ajánlott harmadikként? Az immunológus szerint a szakmai ajánlás úgy szól, hogy ha valaki vektorvakcinát kapott, akkor "nem helyes ugyanúgy vektorvakcinát kérni". Ő azt javasolja, hogy a vektoros koronavírus-oltás után egy mRNS-vakcinát kérjünk, esetleg az elölt víruson alapuló kínait. Két mRNS-vakcina után ugyanazt érdemes újra adni. "Ha viszont kínai volt az első kettő, vektoros vagy mRNS-vakcina is lehet a harmadik" - tette hozzá a professzor. Félévente ajánlott ismételni a COVID-19 elleni védőoltást a szervezet immunerejének biztosítása érdekében - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Nem igaz, hogy a gyerekekre nem veszélyes "Sajnos már nem igaz az az elképzelés, amelyet a járvány elején gondoltunk, hogy a gyerekek, fiatalabbak védettebbek a vírus ellen. Ezt megcáfolta az élet és a különböző variánsok, ezért kell oltani a gyerekeket" - emelte ki Falus András. Hangsúlyozta, hogy az oltások esetleges mellékhatásai eltörpülnek a COVID-19 által okozta károk mellett.

"A vírus olyan súlyos hatásokat vált ki, olyan másodlagos autoimmun betegségeket okoz, amelyekhez nem hasonlítható sem arányában, sem átlagos súlyosságában az esetleg felvetődő mellékhatás" - jelentette ki a szakember. Hozzátette, hogy aki megtagadja a védőoltást, "jó esélyt ad arra, hogy aláírja a saját súlyos betegségét, esetleg halálát". Már a harmadik járványhullám alatt is több mint 100 gyerek került kórházba súlyos COVID-19-cel. A Heim Pál Gyermekkórházban pedig jelenleg is több koronavírusos kisgyerek van intenzív osztályon és lélegeztetőgépen, többnyire 10 év alattiak.