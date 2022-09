Koronavírus: súlyos szövődményt okozhat az időseknél

Az Alzheimer-kór az időskori demencia leggyakoribb kiváltó oka, egy neurológiai betegség, amely az agysejtek fokozatos pusztulását idézi elő. A clevelandi Case Western Reserve Egyetem kutatói kimutatták, hogy a napjaink világjárványáért felelős koronavírus-fertőzés fontos kockázati tényező lehet az Alzheimer-kór kialakulása szempontjából. Az intézmény közleménye szerint egészen pontosan azt figyelték meg, hogy azoknál a 65 éven felüli időseknél, akik COVID-19-en estek át, a diagnózist követő egy éven belül mintegy 50-80 százalékkal gyakrabban jelentkeztek Alzheimer-kór tünetei, mint a fertőzésmentes populációban.

A koronavírus-fertőzés a központi idegrendszerben is rendellenességeket okozhat. Fotó: Getty Images

„Egyelőre még kevéssé értjük, hogy milyen faktorok játszanak közre az Alzheimer-kór kifejlődésében, de két tényezőről valószínűsíthető, hogy fontos szerepet tölt be ebben. Az egyik ilyet korábbi fertőzések jelentik, főként vírusfertőzések, a másikat pedig a gyulladás” – mondta el Pamela Davis, a Journal of Alzheimer’s Disease című folyóiratban közzétett tanulmány társszerzője. „Mivel a SARS-CoV-2-fertőzés különféle központi idegrendszeri rendellenességekkel is kapcsolatba hozható, beleértve a gyulladást, ezért kíváncsiak voltunk, hogy vajon a COVID-19 rövid távon a diagnózisok számának megugrásához vezet-e” – tette hozzá.

A kutatócsapat összesen 6,2 millió idős páciens anonim betegadatait elemezte ki. Az alanyok 2020 februárja és 2021 májusa között részesültek egészségügyi ellátásban az Egyesült Államokban, és előzőleg egyiküknél sem diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. A vizsgált populáción belül 400 ezren fertőződtek meg az új típusú koronavírussal ebben az időszakban, a fennmaradó 5,8 millió páciens pedig kontrollcsoportként szolgált a kutatásban. Végül jelentős eltérésre derült fény az elemzésből, ugyanis az előbbi csoport tagjainak 0,68 százalékánál mutattak ki Alzheimer-kórt egy éven belül, míg utóbbiak csupán 0,35 százalékánál.

„Ha ez a növekedés az Alzheimer-kór-diagnózisok számában tartósan fennmarad, akkor a jelenleg gyógyíthatatlan betegek hulláma rendkívül nagy jelentőségűvé válhat, és további súlyos terhet ró hosszú távú egészségügyi-gondozási forrásainkra. Az Alzheimer-kór egy súlyos és nagy kihívásokat rejtő betegség. Azt gondolhattuk, hogy az olyan általános rizikófaktorok enyhítése révén, mint a magas vérnyomás, a szív-érrendszeri betegségek, az elhízás és a fizikai inaktivitás, némileg csökkentettük a dagályt. Most azonban rengetegen betegednek meg COVID-19-cel az Egyesült Államokban, aminek hosszú távú következményei is egyre inkább meglátszanak. Fontos tehát, hogy figyelemmel kövessük a fertőzés későbbi egészségkárosodásban megjelenő hatásait” – hangsúlyozta Davis.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!