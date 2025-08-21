A körömgomba a körmök gombás fertőzése, amely leggyakrabban a lábkörmökön jelentkezik, de a kéz körmeire is kiterjedhet. Fonalas-, sarjadzó- vagy penészgombák okozhatják. A fertőzés kezdeti stádiumában a köröm színe sárgásra, barnára vagy fehérre változik, a körömlemez felszíne mattá válhat. Ahogy a kórokozó a köröm mélyebb rétegeibe hatol, a köröm megvastagszik, törékennyé válik, sőt, a köröm széle fel is válhat a körömágytól. A folyamat lassú, de kitartó, és kezelés nélkül a köröm teljes szerkezete károsodhat.

A betegség kockázatát növeli a meleg, nedves környezet (például zárt cipő, uszoda), a nem megfelelő lábhigiéné, a körömsérülések, a szoros lábbeli viselése, valamint bizonyos egészségügyi állapotok, mint a cukorbetegség, a keringési zavarok vagy a legyengült immunrendszer. Az életkor előrehaladtával is gyakoribbá válik a fertőzés, mivel a köröm növekedése lassul és a keringés romlik.

A körömgomba nem csupán esztétikai probléma. Kezelés nélkül a fertőzés fájdalmat, gyulladást és a köröm elvesztését is okozhatja, sőt, a kórokozó átterjedhet más körmökre vagy a bőrre. A fertőzés továbbadása családtagoknak is lehetséges, különösen közös törölköző, körömolló vagy cipő használata esetén.

A korai felismerés és a célzott terápia javítja a gyógyulás esélyét - írja az NHS.

Hogyan válasszunk kezelést?

A kezelés kiválasztásánál fontos a fertőzés kiterjedése, a kiváltó gomba típusa és a beteg általános egészségi állapota. Enyhébb, korán felismert eseteknél gyakran elegendő helyi kezelés; kiterjedtebb vagy a körömágyat érintő fertőzés esetén szájon át szedhető gombaellenes gyógyszerek jelentik a leghatékonyabb megoldást. A kezelési idő hónapokban mérhető — gyakran 6-12 hónapig tart, míg az egészséges köröm kinő.

Helyileg alkalmazandó készítmények — mik a lehetőségek?

Helyileg alkalmazhatók különböző oldatok, lakkok, krémek és kenőcsök. Ezeknél általában kevesebb a gyógyszerkölcsönhatás és a mellékhatás.

A helyi kezeléseknél kulcs a rendszeres, hosszú idejű alkalmazás és a köröm megfelelő előkészítése (reszelés, fertőtlenítés), hogy az aktív hatóanyag a fertőzött területhez jusson.

Hosszú folyamat, amíg megszabadulunk a körömgombától. Fotó: Getty Images

Orális terápiák — mikor indokoltak és mely hatóanyagok jönnek szóba?

Szájon át szedhető készítményekre akkor van szükség, ha a fertőzés kiterjedt, a körömágyat is érinti, vagy a lokális terápia eredménytelen. Az orális gombaellenes szerek általában gyorsabb és jobb gyógyulási arányt biztosítanak, de májfunkcióra és gyógyszerkölcsönhatásokra oda kell figyelni.

Mit érdemes megjegyezni a vásárlásnál és alkalmazásnál?

Válasszunk készítményt a fertőzés súlyossága és orvosi javaslat alapján. Ha receptköteles, szájon át szedhető gyógyszert írnak fel, fontos a kezelőorvos utasításait követni és ellenőrző vizsgálatokat (például májfunkció) végezni. A helyileg alkalmazandó szerek esetén a türelmes, rendszeres használat alapfeltétel a sikerhez.