Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Nincs front

Sárgás körömgomba: akár egy év is, míg kinő az egészséges köröm - helyi és orális kezelések

P.L.
Szerző P.L.

A körömgombát nem egyszerű legyőzni, de megfelelő készítményekkel és kitartó kezeléssel megszabadulhatunk a problémától.

A körömgomba a körmök gombás fertőzése, amely leggyakrabban a lábkörmökön jelentkezik, de a kéz körmeire is kiterjedhet. Fonalas-, sarjadzó- vagy penészgombák okozhatják. A fertőzés kezdeti stádiumában a köröm színe sárgásra, barnára vagy fehérre változik, a körömlemez felszíne mattá válhat. Ahogy a kórokozó a köröm mélyebb rétegeibe hatol, a köröm megvastagszik, törékennyé válik, sőt, a köröm széle fel is válhat a körömágytól. A folyamat lassú, de kitartó, és kezelés nélkül a köröm teljes szerkezete károsodhat. 

A betegség kockázatát növeli a meleg, nedves környezet (például zárt cipő, uszoda), a nem megfelelő lábhigiéné, a körömsérülések, a szoros lábbeli viselése, valamint bizonyos egészségügyi állapotok, mint a cukorbetegség, a keringési zavarok vagy a legyengült immunrendszer. Az életkor előrehaladtával is gyakoribbá válik a fertőzés, mivel a köröm növekedése lassul és a keringés romlik.

A körömgomba nem csupán esztétikai problémaKezelés nélkül a fertőzés fájdalmat, gyulladást és a köröm elvesztését is okozhatja, sőt, a kórokozó átterjedhet más körmökre vagy a bőrre. A fertőzés továbbadása családtagoknak is lehetséges, különösen közös törölköző, körömolló vagy cipő használata esetén.
A korai felismerés és a célzott terápia javítja a gyógyulás esélyét - írja az NHS.

Hogyan válasszunk kezelést?

A kezelés kiválasztásánál fontos a fertőzés kiterjedése, a kiváltó gomba típusa és a beteg általános egészségi állapota. Enyhébb, korán felismert eseteknél gyakran elegendő helyi kezelés; kiterjedtebb vagy a körömágyat érintő fertőzés esetén szájon át szedhető gombaellenes gyógyszerek jelentik a leghatékonyabb megoldást. A kezelési idő hónapokban mérhető — gyakran 6-12 hónapig tart, míg az egészséges köröm kinő.

Helyileg alkalmazandó készítmények — mik a lehetőségek?

Helyileg alkalmazhatók különböző oldatok, lakkok, krémek és kenőcsök. Ezeknél általában kevesebb a gyógyszerkölcsönhatás és a mellékhatás.
A helyi kezeléseknél kulcs a rendszeres, hosszú idejű alkalmazás és a köröm megfelelő előkészítése (reszelés, fertőtlenítés), hogy az aktív hatóanyag a fertőzött területhez jusson.

Egy férfi lábfejét vizsgálja egy orvos.
Hosszú folyamat, amíg megszabadulunk a körömgombától. Fotó: Getty Images

Orális terápiák — mikor indokoltak és mely hatóanyagok jönnek szóba?

Szájon át szedhető készítményekre akkor van szükség, ha a fertőzés kiterjedt, a körömágyat is érinti, vagy a lokális terápia eredménytelen. Az orális gombaellenes szerek általában gyorsabb és jobb gyógyulási arányt biztosítanak, de májfunkcióra és gyógyszerkölcsönhatásokra oda kell figyelni.

Ez is érdekelhet

Mit érdemes megjegyezni a vásárlásnál és alkalmazásnál?

Válasszunk készítményt a fertőzés súlyossága és orvosi javaslat alapján. Ha receptköteles, szájon át szedhető gyógyszert írnak fel, fontos a kezelőorvos utasításait követni és ellenőrző vizsgálatokat (például májfunkció) végezni. A helyileg alkalmazandó szerek esetén a türelmes, rendszeres használat alapfeltétel a sikerhez.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

körömgomba körömgomba elleni gyógyszerek körömgomba tünetei

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. Északkeletről kora délelőtt levonulnak a zivatarok, közben délnyugat felől csapadéktömbök érkeznek, amelyből többnyire gyenge intenzitású, csepergő eső előfordulhat. Délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra