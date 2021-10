Tüdőrák: ez vár ránk a kezelések után

A tüdőrák kialakulásáért nagymértékben felelős a dohányzás, beleértve a passzív dohányzást is. Ezenkívül a környezeti ártalmak is sok megbetegedést okozhatnak, sőt még a genetikai hajlam is szerepet játszhat. A környezeti hatások közül különösen veszélyesek az autók által kibocsájtott káros anyagok, a szálló por, illetve a káros anyagoknak való kitettség a munkahelyen.

A tüdőrák egy nagyon alattomos betegség, ugyanis a korai stádiumában még tünetmentes, amikor pedig már panaszok is jelentkeznek, akkor általában késő, tehát ekkor már műtéti beavatkozásra nincs lehetőség. A nem műthető esetekben személyre szabott gyógyszeres terápiára, kemoterápiára, sugárterápiára, célzott és immunterápiára, illetve ezek kombinációjára van lehetőség, amellyel ideális esetben az élettartam növelése érhető el.

A rákra utaló tünetek sokfélék lehetnek attól függően, hogy hol található a daganat, és hogy a betegség melyik fázisában van a páciens. A rendszeres szűrések teszik lehetővé, hogy már egészen korai stádiumban, akár még a köhögés, a véres köpet, a légszomj és a mellkasifájdalomjelentkezése előtt diagnosztizálják a tüdőrákot, és így nagyobb esélyt kapjon a beteg egy eredményes terápiára. Ezért nagyon fontos, hogy ha állandósult köhögéssel, vagy egyéb légúti problémával találjuk szembe magunkat, minél előbb forduljunk orvoshoz.

A célzott terápia után sem dőlhetünk hátra. Fotó: Getty Images

A tüdőrák sokféle lehet

A tüdőráknak több típusa is van. Ezek a többi között az agresszivitás, a növekedés gyorsasága és az alkalmazandó terápia tekintetében is különböznek egymástól. Két fő típusa a kissejtes és a nem-kissejtes tüdőrák. Az előbbi körülbelül egyötödét, az utóbbi pedig a négyötödét teszi ki a Nemzeti Rákregiszterben feltüntetett, diagnosztizált eseteknek.

Túlélve a tüdőrákot

A terápiát akkor nevezhetjük sikeresnek, ha műtéti úton eltávolították vagy egyéb kezelés alkalmazásával sikeresen elpusztították a rákos sejteket. Természetes, hogy ilyenkor a (volt) betegek megkönnyebbülnek és fellélegeznek, hiszen hatalmas sikert értek el - sokan úgy tartják, ilyenkor kapnak egy második esélyt az élettől. Nehéz azonban szabadulni attól a gondolattól, hogy a rák még bármikor visszatérhet.

Nyomon követés

A kezelések befejeztével az orvos-beteg kapcsolat nem ér véget. Különösen fontos, hogy a páciens kezelőorvosának minden kezelési utasítását betartsa, illetve bizonyos időközönként kontrollvizsgálaton vegyen részt. A járványhelyzet azonban sajnos nem kedvez az orvos-beteg kapcsolattartásnak. Egészségügyi intézményenként eltér, hogy milyen szigorú szabályozást vezettek be a koronavírus-járvány alatt, általános tanács azonban, hogy az adott kontrollidőpont közeledtével a betegnek érdemes tartózkodnia a közösségi eseményektől, mert egy esetleges megfertőződés akár hónapokkal is eltolhatja a vizsgálat tényleges időpontját.

A különféle képalkotó vagy éppen a laboratóriumi vizsgálatok nagyon hasznosan, ugyanis felderíthetik a rák kiújulásának jeleit vagy a kezelés mellékhatásait. Vannak olyan mellékhatások, amelyek csak néhány napig jelentkeznek, de olyanok is, amelyek akár hetekig is tarthatnak, sőt néhány panasz akár évekkel a kezelések után is felütheti a fejét. Ezért is fontos, hogy a beteg minden tünetet, a megszokottól való eltérést megemlítsen kezelőorvosának. Az utógondozás egyébként évekig eltarthat: általában 5 év tünetmentességet követően lehet a beteg gyógyulásáról beszélni.

Mit tehetünk ráktúlélőként?

Azt talán mondani sem kell, hogy ha eddig dohányoztunk, akkor azonnal le kell szoknunk. Az orvos azonban olyan életmódbeli változtatásokra is javaslatot tehet, amelyekkel javíthatjuk egészségi állapotunkat és csökkenthetjük a rák kiújulásának esélyét. Ilyen tanács lehet például az egészséges testsúly beállítása, a rendszeres testmozgás, az ülve vagy fekve töltött idő korlátozása, illetve a diétára vonatkozó javaslatok összeállítása. Javasolt például teljes kiőrlésű gabonát, illetve sok nyers zöldséget és gyümölcsöt enni, míg a vörös húsokat, a magas feldolgozottságú élelmiszereket, az alkoholt és a cukros üdítőket jobb, ha tiltólistára tesszük.