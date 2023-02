Jakab Ferenc: hasznos évente oltatni COVID-19 ellen

Mint azt a virológus az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, a SARS-CoV-2 különböző variánsai időről időre kiválhatnak a jövőben is járványokat. Kitért rá, az Egyesült Királyságban egyre dominánsabbá váló XBB.1.5. alvariáns, amely korábban az Egyesült Államokban is nagy számban okozott megbetegedéseket, nagy valószínűséggel Európa több országában is fel fog bukkanni. Az omikron variáns egy változatáról van szó, ennél fogva a fertőzés okozta tünetek is az omikron által kiváltottakéhoz lehetnek hasonlatosak. Így tehát elsősorban náthaszerű, súlyosabb esetben is legfeljebb influenzaszerű panaszok jelentkezhetnek, és csupán a betegek kis része szorul kórházi kezelésre.

A jövőben is szükség lehet ismétlő oltásokra a COVID-19 ellen. Fotó: Getty Images

Dr. Jakab Ferenc az interjúban beszélt a védőoltások, pontosabban az ismétlő oltások kérdéséről is. Hangsúlyozta, hogy továbbra is sok a bizonytalanság az oltási stratégia kialakítása kapcsán. Egyelőre korai lenne megmondani, pontosan mi lehet a leginkább célravezető megközelítés, ahhoz ugyanis több év tapasztalatait kell majd összegezni. Mindazonáltal a virológus szerint általánosságban véve hasznos lehet a súlyos megbetegedések elkerülése érdekében, ha évente egyszer, még a járványszezon előtt beoltatják magukat az emberek koronavírus ellen. Éppúgy, ahogy azt az influenza esetében is tesszük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a 2019 végén megjelent új koronavírus napjainkig több mint 754 millió regisztrált fertőzést okozott a Föld országaiban. A COVID-19-ben elhunytak száma immár meghaladja a 6,8 milliót. Idén januárig bezárólag mintegy 13,17 milliárd dózis védőoltást adtak be világszerte a súlyos lefolyású betegség megelőzése érdekében.

