A gonorrhoea (más néven: kankó, tripper) az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő baktériumfertőzés a chlamydia után. Védekezés nélküli hüvelyi, orális és anális szex, illetve közös használatú szexuális játékszerek révén fertőződhetnek meg a betegek. A férfiak körülbelül 10 százaléka, a nők 50 százaléka tünetmentes marad a fertőzéssel, de sokan kellemetlen zöld vagy sárga folyást, fájdalmat tapasztalnak vizelés közben. Ha nem kezelik, nőknél kismedencei gyulladásos betegséghez, illetve mindkét nemnél meddőséghez vezethet. A gonorrhoeát okozó baktérium, a Neisseria gonorrhoeae az 1930-as évek óta fokozatosan antibiotikum-rezisztenciát fejlesztett ki. Olyannyira, hogy az Egészségügyi Világszervezet ma már "kiemelt fontosságú" kórokozónak tekinti, amely új antibiotikumok kifejlesztését igényli – olvasható az IFL Science cikkében.

Osztrák tudósok egy új, az eddigieknél veszélyesebb gonorrhea baktériumtörzset fedeztek fel. Fotó: Getty Images

A most felfedezett, szuperellenálló baktériumtörzset egy ötvenes éveiben járó férfinél azonosították. A férfi 2022 áprilisában kezdett tüneteket tapasztalni, miután védekezés nélküli szexuális kapcsolatot létesített egy kambodzsai női szexmunkással – olvasható az Eurosurveillance folyóiratban megjelent tanulmányban. A vizsgálatok kimutatták, hogy a férfi a gonorrhea egy olyan törzsével fertőződött, amely szorosan kapcsolódik a "WHO Q" néven ismert törzshöz. Ezt a törzset kis számban jelentették már az Egyesült Királyságban és Ausztráliában, és eredetét Délkelet-Ázsiához kötik, de még nem dokumentálták eddig.

A gonorrhea szokásos kezelése a széles körben használt azitromicinnel és a ceftriaxonnal történik. Eleinte a beteget is ezekkel kezelték, és bár látszólag megszűnt néhány tünete, két héttel később még mindig pozitív volt a gonorrhea-tesztje, illetve az állapota is romlott. Az orvosok számos vizsgálatot végeztek, hogy kiderítsék, milyen gyógyszerekre lehet érzékeny a törzs. Végül az amoxicillin-clavulánsavval történő kezelés mellett döntöttek, amely működőképesnek bizonyult. A tudósok kiemelték: most még sikerült leküzdeni ezt a baktériumtörzset, de új antibiotikumok nélkül a gonorrhea megbetegedések hamarosan kezelhetetlenné válhatnak. Az erre irányuló gyógyszerkísérletek ugyanakkor folyamatosak, biztató eredmények is akadnak. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.