A legerősebb védőpajzs a gyerek immunrendszerének: kulcs a betegségek megelőzéséhez

Az immunrendszer erősítésére a következő hetekben kiemelt figyelmet érdemes fordítani. A hideg hónapok közeledtével egyre fontosabb, hogy felvérezzük a szervezetünket a vírusok terjedése miatti kihívásokra. Az óvoda és iskola kezdetével pedig a gyermekek különösen kitettek a vírusfertőzéseknek, hiszen a zárt közösségekben gyorsan terjednek a nátha- és influenzavírusok. A Harvard Health összefoglalta, milyen módon készíthetjük fel az ő szervezetüket is a következő hónapok kihívásaira.

Így erősítsük a gyermek immunrendszerét

Az alábbi tanácsok segíthetnek abban, hogy a gyermek erősebb immunrendszerrel vágjon neki a vírusszezonnak!

Egészséges, tápláló étrend

Egyértelműnek tűnik, mégis fontos kiemelni a tápláló és bőséges étrend biztsítását, amely kulcsfontosságú a gyermek egészsége szempontjából. Érdemes olyan étrendet kialakítani, amely sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmaz (napi öt adagot javasolt fogyasztani, és ezeknek a tányér felét el kell foglalni), illetve teljes kiőrlésű gabonából és sovány fehérjéből áll. Az egészséges étrend kalciumban, valamint egészséges zsírokban - például növényi olajokban - is gazdag. Kerülendőek ugyanakkor a többszörösen feldolgozott, telített zsírokat valamint a hozzáadott cukort nagy mennyiségben tartalmazó élelmiszerek.

A nátha- és influenzaszezon közeledtével kiemelten fontos, hogy erősítsük a gyermekünk immunrendszerét. Fotó: Getty Images

Aludja ki magát a gyermek

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás az immunrendszer működése szempontjából is kulcsfontosságú, főleg gyermekkorban. A gyermek alvásigénye életkoronként változó (napi 12-16 óra csecsemőknél, 8-10 óra tinédzsereknél), és az aktivitási szinttől és egyéni igényektől is függhet, hogy mennyi időt kell pihenéssel tölteniük. A napi rutin kialakítása, illetve a képernyőidő korlátozása is segíthet abban, hogy a gyermek időben pihenni térjen, és másnap megfelelő

Fontos az aktivitás

A testmozgásnak legalább olyan nagy szerepe van a megfelelő immunfolyamatok kialakításában, mint az alvásnak. Szakértők azt javasolják, hogy a gyermek naponta legalább egy órát töltsön aktívan, ami nem feltétlenül kell, hogy edzőtermi foglalkozást jelentsen, egy játszótéri kikapcsolódás is hatásos lehet.

Kezeljük a szorongást

Egyre több gyermeket érint valamilyen mértékben a szorongás, amelynek az immunfolyamatokra is komoly hatása van. Gondoskodjunk róla, hogy a felgyülemlett feszültséget megfelelő módon levezethesse, akár egy kiadós játékkal, vagy közösségben eltöltött idővel. Ha azt látjuk, gyermekünket bántja valami, beszélgessünk vele és éreztessük, hogy bízhat bennünk, megoszthatja a félelmeit vagy bánatát.