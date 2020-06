Hosszabb ideig velünk maradhat a koronavírus

Míg a koronavírus-járvány Európa legtöbb országában már lecsengőben van, az amerikai kontinens országaiban drámai mértékben nő a fertőzöttek száma. A Texas Tech Egyetem gépészmérnöki tanszékének professzora a napokban új epidemiológiai modellt dolgozott ki, amely a COVID-19 terjedésének ütemét jelezné előre. Bár a vírus hatásai kapcsán elsősorban a hat legfertőzöttebb államra (Kalifornia, Louisiana, New Jersey, New York, Texas és Washington) fókuszált a kutatás, annak eredményei az Egyesült Államok határain kívül sem ígérnek túl sok jót.

Koronavírus: az ilyen vércsoportú emberek vannak veszélyben A betegek génelemzése alapján egy nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy a vércsoport befolyásolhatja a COVID-19 súlyos kimenetelét. Kattintson a részletekért!

Még két évig velünk maradhat a vírus

A medicalxpress oldalán is közzétett tanulmány nagy hangsúlyt fektet a tünetmentes betegek számának megbecsülésére, a jelenlegi ismereteink szerint ugyanis ők terjesztik legnagyobb mértékben a betegséget. Megpróbálták modellezni továbbá a vírus terjedésének ütemét, a halálozások mértékét és a lehetséges immunitást is.

A járvány kezdetén egy adott populáció jelentős része fogékony a vírusra, amely először mégis egy szűk körön belül kezd el terjedni - magyarázta az egyik kutató, Dr. Zeina Khan. Szerinte azonban több tényező is befolyásolhatja azt, hogy egy közösségen belül milyen sebességgel terjed a járvány. Olyan tényezők is befolyásolhatják, mint a kultúra, az étkezési szokások, a politikai berendezkedés, sőt akár a bőrszín is hatással lehet a terjedés ütemére. Az olyan országokban, ahol nagyobb az állami kontroll, a lakosságból is jobban ki lehet "kényszeríteni" a szükséges járványügyi szabályok betartását. Számít például a földrajzi elhelyezkedés is, azok ugyanis, akiket több napsütés ér, védettebbek lehetnek a betegségtől.

A koronavírus még hosszabb ideig velünk maradhat. Fotó: Getty Images

A modell eredményei alapján a kutatók az alábbi következtetéseket vonták le:

A koronavírus a lezárásokat fenntartva sem fog teljesen eltűnni, legalább két évig még velünk marad.

Ha azonban a korlátozásokat enyhítjük, a fertőzések is gyors ütemben nőni fog, és az influenzához hasonló, szezonális hullámokra lehet számítani.

Hosszabb távon a húzd meg-ereszd meg stratégia sem tűnik működőképesnek, vagyis a korlátozások és enyhítések visszatérő sorozata nem képes gátat szabni a járvány terjedésének.

A korai lezárások nem mindenhol ugyanazt a hatást érik el: míg New Yorkban csökkentik a koronavírus miatti halálozások arányát, Texasban meglepő módon nem befolyásolják azt számottevően.

A kötelező maszkviselés, a szociális távolságtartás és az önkéntes elszigetelődés azonban minden esetben jelentősen lassítja a vírus terjedésének ütemét.

A modell eredményei szerint október elsejére az Egyesült Államokban elérheti a 3 milliót a fertőzöttek száma, és 235 ezer áldozata lehet a koronavírusnak.

A járvány és a viharos időjárás miatt szinte kihaltak a balatoni strandok. Sok vendéglátós fél, hogy az általa üzemeltetett hely nem éli meg a következő szezont. Részletesebben erről az nlc.hu cikkében olvashatunk!