Ijesztő rohamot okozhat a háromnapos láz – szülőként így ismerheted fel a betegséget

Háromnapos láz, avagy hatodik betegség, roseola infantum – többféle elnevezés is él a 6-os, ritkábban a 7-es humán herpeszvírus okozta megbetegedés kapcsán. A nyál és cseppfertőzés útján terjedő kórokozó néhány nap lappangási idő után vált ki fertőzést és tüneteket, jellemzően kisgyerekeknél. Valójában az első két életév alatt a legtöbben elkapják a vírust, majd a gyógyulás során hatékony immunvédettség alakul ki azzal szemben. Éppen ezért ritka, hogy valaki kétszer is megbetegedjen – írja a Clevelandi Klinika. Nem jellemző, hogy a háromnapos láz súlyosabb szövődményeket idézne elő, ezzel együtt fontos, hogy szülőként felismerjük az intő jeleket.

A háromnapos láz tünetei

Ahogy a közkeletű elnevezés is tükrözi, a háromnapos láz vezető tünete a hirtelen fellépő és magas, 40 fok körüli láz. A lázas állapot valóban napokig elhúzódhat, majd ahogy jött, általában magától meg is szűnik. Jellemzően csak ezt követően alakulnak ki a bőrön pirosas-rózsaszínű kiütések, amelyek lehetnek laposak, de enyhén ki is emelkedhetnek a bőrfelületről. Nyomásra a kiütések átmenetileg elfehérednek. A bőrtünetek kezdetben főként a fertőzött gyermek mellkasát, hátát és hasát érintik, majd onnan terjedhetnek tovább az arcra, nyakra, végtagokra. Fontos megemlíteni, hogy a roseolás kiütések nem okoznak viszketést, diszkomfortot, és kettő-négy napon belül el is múlnak. Bármennyire is ijesztő tehát a jelenség a szülő számára, nem szabad tőle megijedni.

A háromnapos láz legjellemzőbb tünetek a napokig fennálló lázas állapot. Fotó: Getty Images

A háromnapos lázat könnyű lehet összekeverni a kanyaróval is. Utóbbi kockázata a magas átoltottsági aránynak köszönhetően rendkívül alacsony Magyarországon, ezzel együtt súlyosabb fertőzésről van szó, ezért kanyarógyanús panaszokkal elengedhetetlen, hogy mihamarabb konzultáljunk a házi gyermekorvossal. A kanyaró okozta kiütések több szempontból is eltérnek a fentebb említettektől. A színük ez esetben inkább vöröses-barnás árnyalatú, olykor apró fehér ponttal a tetejükön. Abban is különböznek, hogy az egymástól elszórtan kialakuló roseolás kiütésekkel ellentétben a kanyarós kiütések egymáshoz közel, egybeolvadva mutatkozhatnak a bőrön. Ezenkívül utóbbiak többnyire az arc területén jelennek meg először, és onnan terjednek tovább a test többi része felé. Végezetül a kanyaró hámlással is jár, míg a háromnapos láz nem.

Maradva a háromnapos láznál, a Johns Hopkins Egyetem orvosi kara leírása szerint a láz és a bőrpanaszok mellett egyéb tünetek is felléphetnek a fertőzött kicsiknél. E körbe tartozik:

ingerlékenység, nyugtalanság

a szemhéjak duzzanata

nyirokcsomó-duzzanatok

fülfájás

étvágytalanság

A háromnapos láz az esetek egy kisebb részében lázgörcsöt is kiválthat, többnyire a betegség első napján. A roham rendkívül ijesztő: a gyermek teste remegni kezd, izmai megfeszülnek. Elveszítheti az eszméletét is, szemei hátrafordulhatnak, illetve hányás, nyáladzás, bepisilés, székletürülés is jelentkezhet nála. Fontos hangsúlyozni, a lázgörcs általában nem tart tovább 10-15 percnél, illetve jellemzően nem okoz semmilyen maradandó szövődményt, károsodást. Mindazonáltal első alkalommal jelentkező roham esetén mindenképpen mentőt kell hívni, amelynek kiérkezéséig fektessük oldalára a gyermeket, védjük az esetleges sérülésektől. Ha a lázgörcs lezajlását követően elalszik, hagyjuk pihenni, ne próbáljuk felkelteni, pofozgatni. Emellett fontos, hogy megőrizzük lélekjelenlétünket, és figyeljük, mennyi ideig tart a görcs, majd erről a mentőket is értesítsük.

Hogyan kezelhető a háromnapos láz?

Vírusfertőzés lévén a háromnapos láz ellen nincs specifikus gyógymód. Az elsődleges kezelési cél a lázcsillapítás a házi gyermekorvos javaslatait követve. Ebben paracetamol vagy ibuprofén hatóanyagú lázcsillapító gyógyszer segíthet az orvos vagy gyógyszerész útmutatásainak megfelelő adagolásban és alkalmazásban. Fontos, hogy kicsi gyermekeknek nem szabad aszpirint adni, mert mellékhatásként súlyos tünetegyüttest, úgynevezett Reye-szindrómát válthat ki náluk.