Fotók: ilyen volt az újranyitás első napja

Szerző: HáziPatika 2021. április 8. 10:31

Egy hónapos kényszerszünet után ismét kinyithattak a nem alapvető termékeket áruló üzletek is, valamint újraindulhattak a szolgáltatások. A koronavírus-járvány miatt azonban bizonyos óvintézkedéseket továbbra is be kell tartani, és bevezették a négyzetméter-alapú szabályozást is.

