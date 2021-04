Koronavírus: mától így mehetünk boltba

Mikor érhetjük el a vakcinák segítségével a nyájimmunitást Magyarországon? Részletek itt.

Március 27-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a járványügyi okokból hozott védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatát részletezi. A rendelet akkor lép hatályba, amikor beadják a magyar lakosság körében a 2,5 milliomodik védőoltást az új koronavírus, illetve az általa okozott COVID-19 ellen. Orbán Viktor a Facebookon tette közzé, hogy elértük ezt a számot, majd megjelent a Magyar Közlönyben Pintér Sándor határozata is, amely igazolja, hogy hatályba léphet az enyhítésekről szóló rendelet. Magyarán a mai naptól, április 7-étől megváltoznak egyes, a mindennapi életünket szervesen érintő szabályok.

A mai naptól újra fogadhatnak vendégeket, ügyfeleket a szolgáltatók. Fotó: Getty Images

Tovább maradhatunk otthonunktól távol

Az egyik legjelentősebb változás, hogy a kijárási tilalom időszaka immár nem este nyolckor, hanem este tíz órakor kezdődik, és ugyanúgy reggel öt óráig tart. Ehhez igazodva változik az üzletek kötelező zárva tartási időszaka is: immár este fél tízig lehetnek nyitva a boltok, majd másnap ugyanúgy reggel öt órakor nyithatnak, mint eddig. Fontos, hogy mától minden bolt kinyithat, így azok is, amelyek március 8. óta zárva voltak.

Nem mehet be mindenki egyszerre a boltokba

Mindazonáltal kötelezően be kell tartani, hogy az üzletek belterében csak egy vásárló tartózkodhat minden tíz négyzetméterenként az üzlet alapterülete szerint. Amennyiben tehát egy üzlet alapterülete például 50 négyzetméter, úgy egyszerre csak öt vásárló tartózkodhat az üzlettérben. Egyéb esetekben a kerekítés általános szabályai érvényesek, azaz hiába 34 négyzetméter egy bolt területe, csupán három vevőt fogadhat egyszerre. A boltok üzemeltetői kötelesek a befogadóképességüket a bejárat előtt jól látható módon feltüntetni.

Érdemes hozzátenni, hogy ez a rendelkezés a bevásárlóközpontokra, plázákra is érvényes. Nemcsak a boltokban kell tehát alkalmazni a létszámkorlátot, hanem az azoknak helyt adó létesítményekben is. Kivételt csupán a 14 év alatti gyermekek, valamint a 65 év feletti vásárlók vagy a fogyatékossággal élők segítői jelentenek, őket ugyanis nem kell beleszámítani a limitbe.

Valamelyest lazábbak a szabályok az olyan üzletek esetében, amelyek nem rendelkeznek vásárlótérrel. Klasszikus példát szolgáltatnak erre a piacok, ahol az üzletek, standok üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a sorban álló vásárlók - az egy háztartásban élők kivételével - egymástól legalább másfél méteres védőtávolságot tartsanak fent. A távolságtartás egyébként is mindenhol kötelező érvényű, így a boltok, szolgáltatók vásárló- és ügyfélterében is.

Bejelentkezhetünk újra kozmetikushoz?

Fontos változás az is, hogy megszűnik a szolgáltatásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás. Kinyithatnak és újra fogadhatnak személyesen ügyfeleket például a fodrászatok, kozmetikák és egyéb szolgáltatók. Rájuk is érvényes ugyanakkor a zárva tartási időszakra vonatkozó rendelkezés, illetve az alapterület alapján számított létszámkorlátozás. Emellett továbbra sem ülhetünk be az éttermekbe és egyéb vendéglátó üzletekbe. Kizárólag elvitelre vásárolhatunk ételeket, az üzletben csak az ehhez szükséges időtartamig szabad tartózkodni. Nem nyithatnak ki egyelőre a szállodák sem.

A rendelet intézkedéseinek betartását a rendőrség és a fővárosi és megyei kormányhivatalok ellenőrzik a Magyar Honvédség közreműködésével. A szabályszegők százezertől egymillió forintig terjedő bírságra számíthatnak, továbbá akár egy évre is bezárhatják a rendelkezéseket be nem tartó üzleteket, intézményeket.

