Orbán: megvan a 2,5 millió oltott, jöhet a nyitás

Orbán Viktor kedden délután Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarországon immár két és fél millióan megkapták a koronavírus elleni vakcinák első adagját, ezért a korábbi ígéretnek megfelelően újra kinyithatnak a boltok és újraindulhatnak a szolgáltatások is. A miniszterelnök ugyanakkor kiemelte, továbbra is fontos, hogy betartsuk a járványügyi előírásokat.

Az oltási kampány ezzel nem ér véget, hasonló tempóban folytatódik a regisztráltak vakcinázása, ezért Orbán arra kér mindenkit, hogy regisztráljanak és menjenek el az oltásra. Ahogy fogalmazott: "egy éve háborús időkre emlékeztető állapotok között, korlátozások, kijárási tilalom és személyes veszteségek mellett éljük az életünket. A vírus háborút indított ellenünk, és az egyetlen, győzelemmel kecsegtető fegyver a vakcina."

Nyitnak a boltok és a fodrászatok

Mint azt korábban a Házipatika.com is megírta, a miniszterelnök a köztévében vele készült interjúban mondta el, hogy a korlátozások már csak lassítani tudják a járvány terjedését, megállítani azonban nem képesek, az egyetlen megoldást csak a vakcina jelentheti. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott, húsvét környékére mindenkit beolthatnak, aki regisztrált a védőoltásra, ez akkor körülbelül 2,5 millió főt jelentett. Kilátásba helyezték, hogy ha elérjük a 2,5 millió beoltottat itthon, fokozatosan újraindulhat a gazdaság és a korlátozások is enyhülni fognak. Ennek megfelelően holnaptól várhatóan a kijárási tilalom este 10 és hajnali 5 óra között lesz érvényben, az üzletek fél 10-ig tarthatnak nyitva, és a boltokban létszámkorlátozást vezetnek be - 10 négyzetméterenként csak egy vásárló lehet egyszerre a helyiségekben. A fodrászok, a kozmetikák és más szolgáltatók is kinyithatnak, ám a vendéglátó egységek és a szállodák továbbra sem működhetnek normál üzemmódban.

