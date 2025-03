Covid-lábujj: a koronavírus-fertőzés jelei a lábon

Bár a COVID-19-et elsősorban felső légúti betegségként tartjuk számon, a test más területein is okozhat tüneteket.

A COVID-19 cseppfertőzéssel terjedő felső légúti betegség, amely számos szövődménnyel járhat. A legnagyobb veszélyt az idősekre, az elhízottakra, krónikus betegségekben szenvedőkre jelenti, de lehet drámai lefolyású máskülönben egészséges fiataloknál is. A betegséget okozó vírus (SARS-CoV-2) súlyos esetekben a tüdőt, a szívet és a vesét, illetve szinte bármelyik szervet károsíthatja. Együtt járhat a fertőzés olyan általános gyulladással is, amelyet úgynevezett citokinvihar kísér. Ez az immunrendszer túlzott aktivitását, gyulladásos fehérjék fokozott termelését jelenti.

Az egyik jele a koronavírus-fertőzésnek az úgynevezett "Covid-lábujj", amikor a lábujjak vöröses színűek, majd lilák lesznek és megduzzadnak. A tünetek megjelenhetnek egy vagy több lábujjon is. Van, akinek addig fel sem tűnik, amíg rá nem néz a lábujjaira, másnak olyan tünetei is vannak, mint a fájdalom vagy a viszketés. Megjelenhetnek hólyagok, fájdalmas kitüremkedések és bőrkeményedések is.

Általában nem kell külön kezelnünk a "COVID-lábujjakat". Fotó: Getty Images

Viszont ahogy a WebMD-n olvasható, egyelőre nem világos, pontosan mi okozza ezt a tünetet. Egyes kutatások szerint a tünet mögött az állhat, hogy "egyénenként eltérő lehet, hogy valakinek az immunrendszere hogyan reagál a koronavírusra", mondta Dr. Joshua Zeichner bőrgyógyász a Health.comnak. Jellemzően jó egészségi állapotban lévő gyerekeknél, kamaszoknál és fiatal felnőtteknél jelenik meg, általában enyhébb lefolyású fertőzés esetén, a betegség egy későbbi szakaszában.

A lábujjak duzzanata általában 1-2 hétig tart, ritkán hónapokig. A legtöbb esetben nem igényelnek különösebb kezelést, de fájdalom és viszketés esetén hidrokortizon tartalmú krémeket segíthetnek enyhíteni a panaszokat. Ha ezek sem segítenek, vagy rosszabbodnak a tünetek, érdemes felkeresni egy bőrgyógyászt.