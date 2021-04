COVID-19: már embereken tesztelik a vakcinatablettát

Amerikai kutatók már azt vizsgálják, vajon egy kapszulasorozat ugyanolyan jól működhet-e, vagy akár jobban is, mint a meglévő COVID-19 elleni vakcinák - számolt be róla a timesnownews.com. A kísérleteket egészséges önkénteseken végzik a kaliforniai El Segundo Chan Soon-Shiong Kutatóközpontban. A kutatás, a fejlesztés, a kísérletezés és a tesztelés is az ImmunityBio nevű cég csapatához köthető, akik úgy vélik, a tablettasorozat formájában bevehető vakcinájuk még jobb védelmet is nyújthat a COVID-19 és az új koronavírus mutációi ellen, mint a most használatban lévő oltóanyagok.

Többféle formában tesztelik a szert

A kutatók jelenleg több különböző formában tesztelik a szert az egészséges, önkéntes, 55 év alatti alanyokon, akik eddig még nem kapták el a COVID-19-et. Ennek oka, hogy valójában még ők sem teljesen biztosak abban, hogy kapszulaformában a vakcina képes lesz-e az átvitel megállítására, ezért az alanyok egy része tabletta, másik része injekció formájában kapja meg az oltóanyagot. A harmadik csoport injekció és tabletta kombinációját kapja, míg természetesen vannak olyanok is, akik placebót kapnak.

A kutatók úgy vélik, a tabletta jobb védelmet nyújthat a COVID-19 és az új koronavírus mutációi ellen, mint a most használatban lévő oltóanyagok. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Miben különbözik a tabletta és az injekció?

Az injekció formájában beadott védőoltások és a kapszulaformában bevehetők alapvető működési mechanizmusukban is különböznek. Míg az eddig engedélyezett szerek a SARS-CoV-2 vírus felszínén található tüskefehérjék elleni antitestek létrehozásában játszanak szerepet, addig az ImmunityBio T-sejt vakcinája a vírus magját célozza meg, ami a kutatók egy része szerint kevésbé hajlamos a mutációkra.

Amerikában jelenleg három oltóanyag kapott sürgősségi felhasználási engedélyt: a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltása, a Moderna vakcinája és a Johnson & Johnson oltóanyaga. Mindhárom olyan antitestek létrehozásával működik, amelyek semlegesítik a tüskefehérjét, amit a koronavírus az emberi sejtekbe való bejutásra és azok megfertőzésére használ.

A tabletta azonban nem a tüskefehérjét, hanem a vírus magját célozza. Dr. Patrick Soon-Shiong, az ImmunityBio alapítója szerint vakcinájuk értéke az, hogy olyan "gyilkos T-sejteket" generál, melyek a vírus magját támadják, ami kevésbé hajlamos a mutációkra. Bár a kutatók abban bíznak, hogy az új megközelítés nagyobb védelmet eredményezhet, nem céljuk az injekcióformában adható vakcinák kiszorítása. Úgy vélik ugyanis, hogy a kapszulák és az injekciók egymás mellett, egymást erősítve segíthetik a koronavírus-járvány elleni harcot.

Mikor kerülhet forgalomba?

A tűfóbiásokat el kell hogy keserítsük, a kísérletek ugyanis még jelenleg is zajlanak. Az alanyokat a következő 12 hónapban megfigyelik, így még jócskán várnunk kell arra, hogy a könnyebben szállítható, különleges tárolást nem igénylő kapszulák bárki számára elérhetővé váljanak.

Izraelben egyelőre az állatkísérleteknél tartanak

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on írtunk, nem ez az egyetlen ilyen irányú próbálkozás, az Oramed Pharmaceuticals nevű izraeli gyógyszergyár egy jelenleg még fejlesztés alatt álló indiai oltóanyag egyadagos, orális verzióját teszteli, egyelőre csak állatokon.

"Ha sok ember lesz beoltva, akkor kevés beteg lesz, és kevesen fognak fertőzni, és vége lesz a járványnak. De ez még jó néhány hónap" - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Ha kíváncsi, mit mondott a főorvos az AstraZeneca-oltásról, illetve a poszt-COVID-ról, kattintson korábbi cikkünkre.