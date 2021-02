COVID-19: így mentenek életet a magyar orvosok

Új, koronavírus elleni antivirális szeren dolgoznak a magyarok - részletek itt.

Átlagos jelenettel indul a Paraméter nevű szlovákiai magyar médium legújabb dokumentumriportja, melyben dr. Laczkó Balázs orvos hajnalban indul munkába, egy 24 órás ügyeletbe. A kisfilm azonban közel sem nevezhető átlagosnak, hamar kiderül ugyanis, hogy a doktor a dunaszerdahelyi kórházban dolgozik, ahol egy emelet kivételével az egész épületben koronavírusos beteget kezelnek - számolt be róla a Telex. Megrázó képsoroknak és megdöbbentő mondatoknak lehetünk fül- és szemtanúi, miközben a doktor a lélegeztetési módokról beszél, a háttérben hordágyon letakart embereket tolnak el a folyosón. Laczkó Balázs kiemelte, hogy alapbetegségekkel nem küzdő, életerős fiatalemberek is fekszenek az osztályon, és sajnos az idősebb korosztály tagjai közül is sokakat ért el az új típusú koronavírus.

Másként reagálnak a vírusmutációra

Laczkó Balázs saját bevallása szerint teljesen kiszámíthatatlan, milyen állapotokat talál majd a munkahelyén egy-egy nap. Mint mondja, a koronavírus brit variánsának megjelenése még jobban felkavarta az egyébként sem nyugodt állóvizet, a vírusmutáció miatt 2-3 hete másként reagál a betegek szervezete a fertőzésre. Arra a kérdésre, hogy hol fertőződik meg a legtöbb páciens, az orvos azt mondja, jellemzően a születésnapokon, babazsúrokon, családi összejöveteleken terjed a vírus.

A túlélési esélyek sokkolóak: Laczkó Balázs szerint a COVID-intenzív osztályról 10 beteg közül átlagosan 1,5 kerül ki élve. A filmben láthatjuk, hogy a betegek állapota napról napra változik, van, akinél pár óra alatt is jelentősen romlás figyelhető meg. A portál arra is emlékeztet, hogy a szlovákiai járványhelyzet egyre romlik, a kórházban kezelt betegek száma 4 ezer körül mozog, közülük mintegy 350-en szorulnak lélegeztetőgépre.

A várandós kismama koronavírus-fertőzöttsége nem növeli sem a magzat, sem az újszülött halálozási kockázatát egy új brit tanulmány szerint. Erről részletesebben korábban megjelent cikkünkben olvashat.