Koronavírus: fontos dolog derült ki a várandósokról

A több mint 4000 igazolt vagy valószínűsített koronavírus-fertőzött várandós adatainak vizsgálatával a tudósok azonban azt is megállapították, hogy akinek pozitív lett a tesztje, annak nagyobb eséllyel lett koraszülött a babája. Az Imperial College London kutatói brit és amerikai adatokkal dolgoztak, tanulmányuk az Ultrasound in Obstetrics and Gynecology című szakfolyóiratban jelent meg. A 4004 vizsgált esetből 1606 származott a brit PAN-COVID adatbázisból, 2398 az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia adatbázisából.

Koronavírus: beoltassuk-e magunkat terhesen? Máig kérdéseket vet fel, hogy a koronavírus elleni védőoltás beadása terhesség alatt is biztonságos-e, mivel kimondottan a várandós nőkre nem terjedt ki a széleskörű klinikai tesztelés. Néhány érintett elmesélte, miért döntött mégis az oltás mellett. Részletek. h i r d e t é s

Gyakrabban döntöttek császármetszés mellett

A kutatók azt találták, hogy a vizsgált brit anyák 12 százaléka a várandósság 37. hete előtt hozta világra a gyerekét, az országos átlag 7,5 százalék. Hasonló volt az amerikai arány is. Az emelkedést legalább részben magyarázza, hogy az orvosok az anya és a baba egészsége miatt gyakrabban döntöttek korai császármetszés mellett - mutattak rá a kutatók. A spontán koraszülések száma a vártnál alacsonyabb volt.

Már korábbi kutatások is megállapították, hogy nincs összefüggés a SARS-CoV-2, vagyis az új koronavírus anyai fertőzése és a magzat vagy az újszülött halálozása között. Az igazoltan fertőzött brit anyák babáinak 2 százalékánál bizonyult pozitívnak a koronavírusteszt, az amerikaiaknál 1,8 százalék volt az arány. A vizsgált nők többségének nem volt krónikus alapbetegsége, mint például diabétesz vagy asztma.

Bécsi tudósok szerint a genetikai hátterünk is befolyásolhatja, hogy milyen súlyos tüneteket okoz a koronavírus. További részleteket korábbi cikkünkben olvashat.