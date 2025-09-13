Búbópestis miatt korlátozásokat rendeltek el Mongóliában, az iskolák is bezártak

A bubópestises tünetekkel járó megbetegedéseket Mongólia három településén észlelték, a három fertőzött közül egy meghalt. A járvány kitörésének megelőzése érdekében megtiltották a nyilvános rendezvényeket és a közlekedési eszközök használatát, az iskolákat pedig távoktatásra állították át.

Ulánbátor, Mongólia fővárosa. Fotó: Getty Images

Az eset kapcsán Rusvai Miklós is megszólalt. Mint arra felhívta a figyelmet, a bubópestist egy baktérium okozza, ami rágcsálókon élősködő bolhákkal terjed. A betegség a nyirokcsomók duzzanatával, esetenként ezeknek a nyirokcsomóknak a gennyes beolvadásával és a bőrfelszín felé való feltörésével, úgynevezett sipolyozásával járhat – mondta az InfoRádióban a víruskutató, hozzátéve: a pestisnek ez a formája antibiotikummal kézben tartható, meggyógyítható.

Mongóliában 2014 és 2024 között húszan kapták el a bubópestist, közülük kilencen meghaltak. Az országban jelenleg már több mint száz olyan embert tartanak megfigyelés alatt, aki kapcsolatba került a pestises betegekkel.