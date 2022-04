A szájpenész is utalhat COVID-19-re

A szájüregben fekélyek számos típusa megjelenhet. Sokan küzdenek például időnként aftával vagy a szájpenész okozta sebekkel, valamint olyan sérülésekkel is, amelyeknek nem lehet egyértelműen beazonosítani a kiváltó okát. Ezek akár azimmunrendszermeggyengülésére, illetve egy éppen zajló fertőzésre - például koronavírus-fertőzésre - is utalhatnak - hívta fel a figyelmet a Your Dental Health Resource oldalán megjelent összefoglaló.

A szövődmények csökkentésében fontos szerepet játszik a megfelelő szájhigiénia is.

Árulkodó jelek: szájszárazság és szájpenész

Sok betegnél a szájszárazság az egyik első tünet, amely megjelenik az új koronavírussal való megfertőződést követően. Kutatók kimutatták ugyanakkor, hogy a COVID-19 gyakran járhat a szárazságnál komolyabb szájüregi elváltozásokkal is, például az ízérzékelés elvesztésével, a nyelven megjelenő égő érzéssel, vagy akár szájpenésszel is.

Szájpenész akkor alakul ki, amikor a szájban természetes módon előforduló élesztőgomba, a Candida albicans túlságosan elszaporodik. Ez jellemzően a szájszárazság, valamint a legyengült immunrendszer miatt történik meg. A COVID-19-cel küzdők tehát fokozottan veszélyeztetettnek számítanak a szájpenész kialakulását tekintve.

Kiknél nagyobb a kockázat?

Egy 2021 januárjában megjelent tanulmány azt is megállapította, hogy a COVID-19 következtében kialakuló szájüregi fekélyek és fertőzések nagyobb valószínűséggel érintik az idősebbeket, az immunhiányos pácienseket, valamint azokat, akiknél súlyos lefolyású az új típusú koronavírus által okozott betegség.

Az elhanyagolt fogak és a sérült íny nem csak különféle fogászati problémák melegágya lehet. Ha nem figyelünk oda a szájhigiéniára, fogékonyabbak lehetünk a fertőzésekre is. Ez alól a koronavírus-fertőzés sem kivétel, ami így akár súlyosabb lefolyású és kimenetelű is lehet.

A jó hír, hogy a koronavírus-fertőzés kapcsán kialakult szájüregi elváltozások jellemzően maguktól elmúlnak, amint az érintettek kigyógyulnak a COVID-19-ből. Szájpenész, illetve tartós szájszárazság esetén azonban ajánlott konzultálni egy fogorvossal, hogy megkaphassuk a megfelelő kezelést. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a COVID-19 szövődményeinek csökkentésében fontos szerepet játszik a megfelelő szájhigiénia fenntartása is.