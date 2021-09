A Moderna szerdán közzétett egy sor friss klinikai adatot a koronavírus elleni oltóanyagukról, mely szerint a korábban beadott oltások esetén a védettség mértéke csökkenhet. A Forbes által szemlézett tanulmány leszögezi, hogy a vakcina rendkívül hatékony a súlyos betegségek és halálozás megelőzésében - beleértve a hiperfertőző delta változatot is -, de úgy tűnik, hogy a védekezés hatékonysága idővel csökken. A vakcina 96 százalékban bizonyult hatékonynak a kórházba kerülés elleni védekezésben, és 87 százalékban afertőzésmegelőzésében a legalább egy oltást kapott emberek körében. A klinikai vizsgálathoz több mint 700 ezer embert adatait nézték meg Dél-Kaliforniában, akiknek a fele kapott oltást, a másik fele oltatlan volt. A fertőzést az oltott személyek 47 százalékánál a delta variáns okozta.

Idén kevesebben fertőzöttek meg a beoltottak közül

Míg az oltóanyag szinte minden súlyos betegséget és halált megakadályoz, a Moderna szerdán közzétett preprint tanulmánya szerint, a tavalyihoz képest alacsonyabb az áttöréses fertőzések (az oltóanyag ellenére megfertőződöttek) aránya az idén oltottak körében. A tudományosan még nem lektorált tanulmány szerint, a 2020 júliusa és augusztusa között beoltott 16 747 ember közül 162 áttöréses esetet találtak. A 2020 decembere és 2021 márciusa között oltott 11 431 eset közül 88-an kapták el a fertőzést. Az áttöréses fertőzések aránya körülbelül 36 százalékkal volt alacsonyabb a közelmúltban vakcinázottak körében. Mindkét csoportban mindössze 19 súlyosnak tekinthető Covid-19 megbetegedést azonosítottak, ami a vakcina hatékonyságának egy másik mutatója.

A Moderna szerint a korábban beadott oltások esetén a védettség mértéke csökkenhet. Fotó: Getty Images

Szükség lehet a harmadik oltásra

Ezek az adatok azért fontosak, mivel sok országban vita folyik a harmadik oltás szükségességéről. Az USA-ban már megkezdték az emlékeztető oltások bevezetését az immunhiányos személyek számára. Magyarországon augusztus elsejétől kezdve lehet jelentkezni a harmadik oltásra, de néhány másik országban is megkezdték az újabb dózisok beadását. Máshol pedig szintén kilátásba helyezték, hogy a közeljövőben jöhet az újabb oltás, Németországban például szeptember elején kezdenék meg az újabb kört. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kellene harmadik oltás, mivel eddig úgy tűnt, hogy a vakcinák tartós és megfelelő védelmet adnak a súlyos betegségek és a halál ellen. Később ezt a kijelentést az WHO európai régiós vezetői árnyalták, és a harmadik oltásra buzdítottak. A hét elején nemzetközi kutatók egy csoportja, köztük az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) szakértői a Lancet orvosi folyóiratban azt írták, hogy a Covid-19 emlékeztető oltások bevezetésének ösztönzése "nem megalapozott bizonyítékokra támaszkodik", és valójában aláássa a vakcinák iránti általános bizalmat.

h i r d e t é s

Koronavírus: minden, amit a harmadik oltásról tudni kell Magyarországon Augusztus 1-jétől lehetővé vált Magyarországon is a koronavírus elleni védőoltás harmadik, emlékeztető adagjának beadatása. Online is lehet időpontot foglalni azoknak, akik már legalább 4 hónapja megkapták a második dózisukat. Mutatjuk a további tudnivalókat az ismétlő oltással kapcsolatban.

Stephen Hoge, a Moderna elnöke a tanulmány közzététele után tartott előadásában azt mondta, hogy a friss adatokat az Egyesült Államok 66 millió felnőtt lakosságára vetítve, ez év őszén és télen további 600 ezer fertőzést okozhat a "gyengülő immunitás". Várakozásaink szerint az új fertőzések némelyike súlyos lesz, és néhányuk sajnos halálhoz is vezethet. A Moderna azt javasolja, hogy az emlékeztető oltásokat körülbelül hat hónappal a második oltás után adják be.

Hazai szakemberek szerint van értelme beadni a harmadik oltást Magyarországon. De vajon kinek ajánlott és kinek nem, illetve milyen vakcinát érdemes harmadikként adni? Ebben a cikkünkben szakértőnk válaszol a sokakat érdeklő kérdésekre.