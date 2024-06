A hosszú Covid tényleg nem csak riogatás – itt a bizonyíték

A COVID-19-ből felépült betegek, különösen akik kórházi kezelésre szorultak, még három évvel a fertőzés után is jelentősen magasabb kockázatnak vannak kitéve a hosszú Covid szövődményei miatt – írja a Fortune.

Folyamatosan zajlanak a koronavírust érintő kutatások világszerte. Fotó: Getty Images

Ha enyhe volt a fertőzés, szövődményt akkor is okozhat

Még azok számára is veszélyes lehet a hosszú Covid, akik a fertőzést enyhe tünetekkel megúszták, netán észre se vették. A hosszú Covid ugyanis esetükben is súlyos egészségügyi problémákhoz – egyebek mellett neurológiai és tüdőbetegségekhez – vezethet, de növelheti a stroke és szívroham kockázatát is. A szóban forgó kutatás során több mint 130 ezer beteg adatait elemezték három éven át, ami eddig a legnagyobb ilyen jellegű vizsgálatnak számít.

A vérből is kimutatható gyulladást is okozhat hosszú távon a Covid. Részletek

"Ezek nem csak átmeneti problémák, komoly és hosszan tartó hatásokról van szó" – mondta Ziyad Al-Aly epidemológus. A St. Louis-i Washington Egyetem kutatója hozzátette: akár egy már három évvel ezelőtti fertőzés következtében is újonnan kialakuló betegség törhet felszínre. Ez pedig megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy ezek a vírusok egyetlen alkalommal támadnak. A tanulmány további fontos megállapítása, hogy bár az újonnan jelentkező egészségügyi problémák kockázata idővel csökken, továbbra is magasabb marad a halálozási kockázat.