Veszélyes "férfi csodaszer" kering a neten

Felhős időre van kilátás, de időnként előbukkanhat a nap. Többfelé lehet eső, kevés helyen havas eső, hó is, általában a nap első, majd egy szünet után a második felében is. Erős lesz a délies szél, 4, 12 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Kedden kettősfront hat a szervezetre. Az ízületi bántalmak mellett keringési panaszok is felléphetnek, gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás. A fejfájósokra szintén nehezebb nap vár, az érintetteknek tartós tünetekkel kell számolniuk. Felerősödhetek az emésztési panaszok. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: