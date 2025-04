6 meglepő tünet, amely prosztatarákot jelezhet

A prosztatarák a férfiak leggyakoribb daganatos megbetegedése: Magyarországon évente 1500 áldozata van. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk, milyen jelei lehetnek a rákos elváltozásnak.

Ahogy azt korábban kifejtettük, a prosztata a húgyhólyag bázisa (hólyagalap) és a medencefenéki izomzat között elhelyezkedő mirigyes szerv, mely körülveszi a húgyhólyag közeli (proximális) húgycsőszakaszt, felnőtt férfiban kb. 20 g tömegű, szelídgesztenye nagyságú szerv, melynek hátsó felszíne a végbél felől tapintható. A prosztata által termelt váladék az ondó részét képezi, a spermiumok aktivitásához, mozgásához glükóz formájában biztosítja az energiát.

Elmaradhatatlan a rendszeres szűrővizsgálat

A prosztatarák a korai stádiumban általában nem jár tünetekkel. Ezért nagyon fontos a szűrővizsgálat, amelyre legalább kétévente ajánlott elmenniük az 50 feletti férfiaknak! Akinek a családjában előfordult már prosztatarák, azoknak már fiatalabb korban is érdemes elmenniük.

Sokan tartanak az urológiai vizsgálattól. Fotó: Getty Images

Az első tünetek a vizeléssel kapcsolatosak: mivel a megnagyobbodott prosztata nyomást helyez a húgycsőre, ezért

előfordulhat gyakori, illetve éjszakai vizelés,

vizeletrekedés is.

A vizelet visszatartásával is gondok lehetnek.

Az érintett úgy érezheti, hogy nem ürült ki teljesen a hólyagja.

A betegség előrehaladtával véres lehet a vizelet és az ondó is.

Ezen kívül merevedési problémákat is tapasztalhat.

Ahogy a brit NHS is felhívja rá a figyelmet, ugyanezekkel a tünetekkel jár a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás is. Ezt a problémát is mindenképpen érdemes kezelni, mivel előfordulhat, hogy a műtétet követő szövettani vizsgálatból derül ki a rákos sejtek jelenléte.

Már egy vérvétel is segíthet

A kellemetlensége miatt sokan ódzkodnak a fizikai vizsgálattól. Ugyanakkor már egy vérvizsgálatból is kiderülhet, hogy valaki érintett-e: a PSA, azaz prosztata specifikus antigén értékét figyelik ilyenkor a szakemberek. Ezen kívül az önvizsgálat is segíthet felismerni, hogy nagyobb lett a prosztata.